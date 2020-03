Gf Vip, Paola e Teresanna al veleno su Monte: "Ha un copione con tutte"

La casa del Grande Fratello Vip è un luogo bizzarro, dove ciò che non si pensava fosse possibile alla fine accade. Tra le mura di Cinecittà si sono incontrate coppie che non lo sono più, sono stati svelati flirt veri (o presunti) e ne sono stati negati altri. Con i nuovi ingressi, però, sono anche state riunite due ex molto famose di uno dei ragazzi più apprezzati della tv. Loro sono Paola Di Benedetto, che fa parte del primo gruppo di vipponi che è entrato nella Casa e Teresanna Pugliese, che ha varcato la porta rossa poco più di una settimana fa. L'uomo in comune tra le due è Francesco Monte.

Paola e Teresanna hanno avuto modo di confrontarsi sulle rispettive relazioni con il modello e attore poche ore fa durante una rilassante sosta nella sauna della Casa. Teresanna Pugliese è la prima storia mediatica di Francesco Monte, perché è con lei che il ragazzo si è fidanzato nel corso di Uomini e Donne. Paola l'ha conosciuto diverso tempo dopo, quando ha partecipato insieme a lui a l'Isola dei famosi. Il loro è stato un flirt molto breve ma intenso, che si è concluso dopo poche settimane di frequentazione. Oggi hanno entrambe voltato pagina e sono felicemente accoppiate ma, complice la noia, non hanno perso occasione per rivelare qualche retroscena su Monte, senza risparmiare frecciatine al veleno, mentre Asia Valente ascoltava rapita i loro racconti.

La prima a raccontare un aneddoto su un'altra ex di Francesco Monte è stata proprio Teresanna, che ha rivelato di aver incontrato per caso Giulia Salemi, al centro del gossip meno di un anno fa per la chiassosa rottura con l'attore pugliese. " Non volevo far uscire notizie tipo che siamo amiche, no. Io poi sono una coerente, nulla contro però… Comunque mi fece piacere parlarle, mi ha fatto un sacco ridere" , ha rivelato la ragazza. Teresanna ha lasciato intendere che la Salemi si sia sfogata con lei sulla relazione con Monte ma, per discrezione, non ha voluto approfondire ulteriormente l'argomento. Anche Paola Di Benedetto ha detto la sua e non è stata tenera con il ragazzo, anzi. Ha rivelato in confidenza che la sua famiglia non ha mai visto di buon occhio la relazione con Francesco Monte e che, il padre, saputo della fine della storia, avrebbe commentato: " Posso dirti, sono contento. Non giudico le tue scelte amorose, ma in questo caso sono tanto contento. " A quel punto, la Di Benedetto non risparmia una frecciata velenosa all'ex: " Lui è copione con tutte. "