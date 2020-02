Gf Vip, Paolo Ciavarro bacia e abbraccia sua madre Eleonora Giorgi: "Lui è un esempio per i giovani"

Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti più amati dal pubblico a Casa. Il suo modo di fare educato ed elegante, molto posato, quasi d'altri tempi, piace molto ai telespettatori, che riescono a immedesimarsi in un ragazzo così normale, senza la tartaruga ma con un cuore grande così. Dopo aver ricevuto il video-messaggio di suo padre, il ragazzo ha ricevuto la visita in Casa di sua madre Eleonora Giorgi, pronta a riempirlo di baci e di abbracci.

In un primo momento, complice il freeze, Eleonora Giorgi è entrata in Casa per incontrare suo figlio ma anche Clizia Incorvaia, con la quale Paolo Ciavarro sembra stia iniziando un flirt. I due sono molto vicini, tra loro c'è grande complicità e chi segue il Grande Fratello Vip spera che presto tra loro nasca una relazione. Anche all'interno della Casa diversi concorrenti si sono accorti del particolare feeling, tanto che spesso spingono i due giovani a stare insieme da soli. La prima a credere che tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia potrà esserci qualcosa è proprio Eleonora Giorgi, che pare abbia intuito la possibilità di un flirt tra suo figlio e la ragazza già prima del loro ingresso. " Complicità per me prevedibile ", ha dichiarato l'attrice, che pare faccia il tifo per la nascita di questa relazione. Clizia e Paolo sono sembrati sorpresi da questo ingresso travolgente, che ha cercato in tutti i modi di far capire loro che fuori dalla Casa sono molto amati e molti sperano nella loro unione. Da attrice esperta e da mamma premurosa, Eleonora Giorgi ha cercato di spiegare a Clizia alcuni aspetti del carattere di suo figlio, che pare sia molto simile a quello Massimo Ciavarro, suo padre: " I Ciavarro so lenti. Suo padre ci ha messo un mese prima di telefonarmi. "

A Eleonora Giorgi piace molto Clizia Incorvaia e il motivo è che le ricorda se stessa da giovane: " Sai cos'hai tu che mi piace? Hai il candore. Non fai un uso strumentale dell'intelligenza. " Mentre le due donne parlavano, Paolo Ciavarro ascoltava con il sorriso sulle labbra, quasi compiaciuto delle parole che sua madre ha speso per Clizia Incorvaia, affascinata dalla presenza dell'attrice: " La sua presenza è incantevole, sembri una fatina. " Quando la ragazza è stata allontanata da Alfonso Signorini ed Eleonora Giorgi è potuta rimanere sola con suo figlio, i due si sono stretti in un abbraccio lungo e carnale, come forse non erano mai riusciti a fare. Paolo Ciavarro, solo poche settimane fa, ha immaginato l'ingresso di sua madre e la sua paura era quella di non riuscire a esprimere l'affetto e l'amore che prova per la Giorgi. Eppure, il ragazzo non appena ha visto la madre non è riuscito a trattenere l'emozione, stupendo se stesso e sua madre.