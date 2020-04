Gf Vip, Paolo Ciavarro dopo l'uscita: "Il rientro è stato drammatico. Clizia è una vittoria bellissima"

Gentile, educato e con quell'aria da ragazzo d'altri tempi che fa sognare. Paolo Ciavarro ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua classe e bellezza. Il figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 4 ha anche trovato l'amore con Clizia Incorvaia, nonostante la sua ultima ambizione nel partecipare al reality fosse quella di trovare l'anima gemella. Eppure è successo. Uscito dal reality, Paolo Ciavarro ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e ha espresso le sue ambizioni per il futuro, soprattutto in ambito sentimentale.

Le notti di Paolo Ciavarro pare trascorrano al telefono con Clizia Incorvia, anche se non l'ha potuta chiamare la sera che è finito il reality. Il motivo? Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, pare che dopo tre mesi di inutilizzo, Paolo Ciavarro non ricordasse più il pin per accenderlo. Un inconveniente che può capitare ma è evidente che il ragazzo stia recuperando in questi giorni il tempo perso. Entrare nella casa del Grande Fratello, lasciandosi alle spalle il mondo esterno per poi ritrovarlo completamente cambiato, immobile e spettrale, dev'essere stato uno choc per i concorrenti e Paolo Ciavarro non nasconde di essersi spaventato. " Il rientro è stato drammatico. Un conto è immaginarlo, un conto è toccarlo con mano. Già vedere fuori dalla porta cento persone, tutti gli addetti ai lavori, con le mascherine e i guanti è stato choccante. E poi, per me che sono romano, è stato veramente inquietante vedere scorrere le immagini, come in un film, di via del Corso vuota, di Fontana di Trevi e di piazza di Spagna deserte ", ha raccontato il ragazzo al settimanale.