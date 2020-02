Gf Vip, Patrick piange per il figlio: "So di essere un bravo papà"

Alfonso Signorini ha voluto ripercorrere la storia di Patrick Pugliese al Grande Fratello. Il concorrente è alla sua terza partecipazione, un record per l'edizione italiana. Durante la sua seconda partecipazione al Grande Fratello 12, il concorrente ha conosciuto Martina, della quale si è innamorato e con la quale ha successivamente avuto un bambino, Leone.

" Ero entrato dopo un paio di mesi. Dopo un mese ho notato che provavo qualcosa per lei. Pian piano ho capito di essere corrisposto ", ha svelato Patrick ad Alfonso Signorini, raccontando il suo incontro con Martina con commozione. A quel punto, il conduttore ha mostrato al concorrente le immagini della Casa, di quando Patrick ha raccontato agli altri inquilini la sua avventura al Grande Fratello 12 con Martina, come si sono conosciuti e la loro storia, fino alla nascita di Leone, il loro bambino. Con suo figlio, Pugliese ha un rapporto straordinario, nonostante il bambino viva a Torino con sua madre, con la quale nel frattempo si sono separati.

Patrick e Martina sono stati molto bravi a mantenere un rapporto di grande stima e rispetto, un rapporto di complicità che aiuta il loro piccolo Leone a crescere sereno, come ogni bambino merita. Per Martina, tutt'oggi, Pugliese non ha che belle parole, un esempio per tanti genitori separati. " Io so di essere un bravo papà ", ha affermato Patrick in un confessionale. Patrick non trattiene l'emozione davanti nel parlare di Martina e di Leone ed è a quel punto che, anche per smorzare la tensione, il conduttore racconta un aneddoto sul bambino del concorrente. " Tuo figlio Leone non ti chiama papà a ti chiama Patrick del Grande Fratello ", racconta Alfonso Signorini per strappare un sorriso a Pugliese, alla sua prima sorpresa all'interno della casa dopo quasi due mesi di reclusione forzata. Il concorrente, allora, racconta come nasce quel modo di dire del bambino, frutto della popolarità di Patrick fuori dalla Casa: " La gente ti ferma per strada e questo appellativo è incancellabile. "