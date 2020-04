Gf Vip, Patrick Pugliese affonda Zequila: "Diceva cattiverie per invidia perché è complessato"

Il Grande Fratello Vip 4 è finito da quasi una settimana e gli ormai ex concorrenti hanno tutti fatto rientro nelle loro abitazioni. Hanno trovato un mondo diverso rispetto a quello che hanno lasciato quando entrati e per loro questa situazione è quasi come la prosecuzione di quanto vissuto nella Casa, solo senza le telecamere. Una mancanza che, evidentemente, sentono molto visto che la maggior parte di loro, almeno una volta al giorno, delizia i fan con una diretta Instagram con altri ex inquilini. Ieri, nel giorno di Pasqua, anche Patrick Pugliese ha voluto fare la sua parte, in collegamento video con Pasquale Laricchia.

Patrick Pugliese è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione, tanto che il pubblico lo ha più volte salvato dalla nomination. Inizialmente, il veterano del Grande Fratello non era particolarmente amato dagli inquilini "vip", tanto che più di una volta è stato mandato in nomination. Patrick è stato uno dei concorrenti che hanno scritto la storia del reality, protagonista assoluto del Grande Fratello 4 condotto da Barbara d'Urso, una delle edizioni di maggior successo, che riusciì anche a superare il Festival di Sanremo nella serata del gioverdì. Il pubblico televisivo ha una memoria di ferro e non ha dimenticato lo spirito gioviale, spensierato e burlone di Patrick Pugliese, tanto che anche in questa edizione il concorrente è stato spinto fino alla finale. Ovviamente, in Casa non sono state tutte rose e fiori per il biondo Patrick, che più di una volta si è scontrato con Antonella Elia e Antonio Zequila. L'attore campano non ha risparmiato commenti al vetriolo al coinquilino, prendendolo spesso di mira per la sua forma fisica un po' appannata.