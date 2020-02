Altri vip entrano nella casa del Gf?

Il Grande Fratello Vip è entrato ormai nel cuore delle dinamiche. È trascorso poco più di un mese dall'ingresso nella Casa dei vipponi ed è già nato il primo (forse) amore, le discussioni sono all'ordine del giorno e le defezioni sono già state numerose. Ecco perché Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di introdurre nella Casa altri concorrenti, personaggi di rottura capaci di modificare gli equilibri e creare nuove dinamiche. Lunedì, in prima serata, tra i quattro concorrenti che pare varcheranno la porta rossa, ci sarà anche Patrizia Rossetti.

Sono trascorsi meno di 40 giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip 4 ma, complice il doppio appuntamento settimanale, nella Casa è come se fosse trascorso molto più tempo. Difficilmente in altre edizioni si sono viste ben tre defezioni nei primi 30 giorni all'interno della Casa, uno per squalifica e due per abbandono. Il primo è stato Salvo Veneziano a pochi giorni dal suo ingresso, escluso dal gioco per alcune espressioni violente contro alcune concorrenti. Il veterano del reality è stato fatto uscire dalla Casa con effetto immediato e non sono state poche le polemiche attorno al suo caso, soprattutto alla luce dei comportamenti tenuti da altri concorrenti, in certi casi assimilabili al suo.

La seconda defezione è stata quella di Carlotta Maggiorana, che ha deciso di uscire volontariamente dalla Casa. L'ex Miss Italia ha deciso di abbandonare il gioco perché impossibilitata dal continuare a causa della forte nostalgia di casa. Per ultima, ad abbandonare la Casa è stata Barbara Alberti. La scrittrice, dopo averlo minacciato già una volta ed essere stata colta da un malore nelle scorse settimane, probabilmente dovuto al grande stress, ha deciso di lasciare il gioco. Non se l'è più sentita di proseguire, ha accusato eccessivamente le dinamiche del gioco e ha voluto abbandonare per fare ritorno a casa.

Per tale ragione, Alfonso Signorini nel corso della puntata di venerdì scorso ha annunciato che domani, lunedì 17 gennaio, avrebbero probabilmente fatto il loro ingresso nella Casa nuovi concorrenti. Il sito 361magazine ha anticipato che tra loro ci potrebbe essere Patrizia Rossetti. È uno dei volti popolari della televisione italiana, che fin dal 1983 ha lavorato sia in Rai che in Mediaset. Conduttrice e attrice, Patrizia Rossetti ha sempre dimostrato di avere un carattere piuttosto frizzante, che promette di regalare movimento e nuove dinamiche all'interno della Casa, scardinando alcuni legami e creandone di nuovi. Sarà lei l'unico ingresso o ci saranno new entry a sorpresa?