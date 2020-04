Gf Vip, l'ansia dei concorrenti per il coronavirus: "Fa paura l'idea di uscire e di entrare in questa tragedia"

Questi, sono gli ultimi giorni nella Casa per i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Sono rimasti in pochi ancora in gioco e tutti ambiscono alla vittoria finale del premio. La maggior parte di loro ha dichiarato di avere intenzione di devolvere tutto (o parte) del montepremi alla ricerca per sconfiggere il coronavirus. Questo nemico invisibile che noi italiani stiamo combattendo chiusi nelle nostre case è ancora più misterioso per i concorrenti del Grande Fratello, la maggior parte dei quali vive in una sorta di bolla fin dai primi giorni di gennaio. Il coronavirus sembrava solo uno spauracchio, qualcosa di troppo lontano per poter interessare anche il nostro Paese in quei momenti. Ma da quando loro si sono chiusi alle spalle quella porta rossa, l'Italia è cambiata, forse per sempre.

A poche ore dalla loro uscita, perché mercoledì tutti lasceranno la Casa, con o senza il montepremi, i concorrenti si confrontano con ancora maggiore insistenza sullo scenario che potrebbero trovare una volta tornati alla realtà. C'è grande preoccupazione in tal senso, anche se da diverse settimane la produzione ha deciso di fornire aggiornamenti costanti sul coronavirus e ha permesso alcuni contatti con le famiglie. " Fuori dev'essere davvero un altro mondo... ", dice Patrick Pugliese durante una discussione con i superstiti del gioco. In questi giorni i ragazzi hanno deciso di trascorrere quanto più tempo possibile in giardino per godere delle bellissime giornate primaverili romane, prima che il decreto li costringa nelle loro case, che in alcuni casi non hanno spazi aperti. " Non 'dev'essere' un altro mondo, è un altro mondo ", ha detto Paolo Ciavarro, che in queste ore ha avuto la possibilità di parlare con suo padre Massimo, che pare abbia iniziato a prepararlo a quello che troverà una volta fuori.