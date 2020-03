Gf Vip, Valeria Marini ha un malore nella Casa

Panico nella casa del Grande Fratello, dove Valeria Marini nelle ultime ore ha accusato un malore. Con le notizie che arrivano dall'esterno in merito all'emergenza coronavirus, i concorrenti all'interno della Casa sono entrati in allarme per i sintomi descritti dalla showgirl. Per questa ragione hanno immediatamente chiesto alla Marini se avesse potuto contrarre l'infezione a Milano.

Tutti gli inquilini della Casa di Cinecittà stanno cercando di trascorrere al meglio le loro giornate durante il reality. Per loro sembra essere difficile mantenere una certa spensieratezza dopo essere venuti a conoscenza di quanto sta succedendo in Italia. Tutti, fuori hanno genitori, parenti, amici e familiari per i quali sono in pensiero e che vorrebbero sentire e rivedere, ma il Grande Fratello non si ferma. A meno che non vogliano abbandonare il gioco, devono continuare a intrattenere come megliono riescono. Valeria Marini è una delle ultime concorrenti ad aver fatto il suo ingresso nella Casa e fino a pochi giorni prima ha lavorato al Salone Margherita nello spettacolo di Pingitore. Nel frattempo, però, ha partecipato anche al programma di Piero Chiambretti CR4-La Repubblica delle donne.

Tutti i concorrenti sono a conoscenza del fatto che sia la zona lombarda quella maggiormente colpita e il programma Mediaset di Rete4 va in onda proprio dagli studi di Cologno Monzese dell'emittete. Da questa settimana, inoltre, l'azienda ha deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda della trasmissione. Una decisione presa per convogliare il budget destinato al programma di Chiambretti all'informazione, in questo momento potenziata. Il più preoccupato di tutti all'interno della Casa per Valeria Marini è sembrato Fabio Testi. Anagraficamente, lui è anche il più anziano avendo quasi 80 anni. I sintomi di Valeria Marini hanno destato molta preoccupazione, perchè la concorrente ha accusato stanchezza, tosse e affaticamento, tipici del coronavirus. La situazione all'interno delle mura degli studi di Cinecittà è stata vibrante per alcuni minuti, anche se Valeria Marini ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi coinquilini che, proprio per evitare problematiche ed evoluzioni, si è sottoposta al tampone prima di entrare all'interno del gioco.

Ovviamente, il risultato del tempone di Valeria Marini è stato negativo, quindi la concorrente è potuta entrare all'interno della Casa per iniziare il gioco. Probabilmente quello della Marini è stato un malessere momentaneo, nulla di grave che si è risolto in poco tempo ma che dà la misura di quello che in questo momento stanno vivendo all'interno della Casa e del Grande Fratello, con l'incertezza di non sapere esattamente quale sia la situazione all'esterno.