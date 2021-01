Gf Vip, rancore e poca empatia nell'incontro tra i Zenga: "Prenditi le tue responsabilità"

Andrea Zenga è entrato nella Casa raccontando di non aver mai avuto un rapporto con suo padre. Questo è stato uno degli argomenti principali della partecipazione del ragazzo al Gf Vip. Il padre del concorrente è Walter Zenga, uno dei più famosi portieri italiani di sempre, la cui vita privata è finita suo malgrado sotto l'occhio delle telecamere per intercessione del Grande Fratello. Oggi, il portiere è un allenatore impegnato all'estero ma sempre, anche da calciatore, il suo lavoro l'ha portato spesso all'estero e la sua assenza si è fatta sentire per i suoi figli, che oggi lo accusano di non essere stato un padre presente. Andrea Zenga e suo fratello Nicolò hanno quasi chiuso i rapporti con il portierone, che per cercare di chiarire col figlio è volato a Roma da Dubai.

" Non so cosa significa avere una figura paterna, non ho ricordi d'infanzia con lui. Come fa a mancarti una persona che non hai mai vissuto? ", sono solo alcune delle riflessioni fatte da Andrea Zenga all'interno della Casa in riferimento a suo padre Walter. " Mi hai fatto venire da Dubai, perché ho grande rispetto di quello che dici. Sono sicuro che quello che dici lo pensi. Non ho mai avuto nella mia vita gli insulti che mi sono preso ora, nemmeno nei derby. Tu hai detto che non hai ricordi d'infanzia, io li ho ", ha detto Walter Zenga dopo aver varcato la porta della Casa, davanti allo stupore di suo figlio. L'ex portiere della nazionale è entrato nella Casa con un atteggiamento molto spavaldo, tendendo una mano ma comunque ribadendo la sua ferma posizione senza il trasporto empatico che, forse, anche Andrea si sarebbe aspettato: " Sai benissimo che una persona come me, separata, con la mia vita, non voglio dire che non ho colpe. Io mi prendo le mie repsonsabilità, tu ti prendi le tue, perché sei un uomo. Quando esci da qui io ti aspetto e ci vediamo dove vuoi tu. Ci incontriamo, parliamo da uomo a uomo ".