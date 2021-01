Gf Vip, Andrea Zenga chiude le porte al padre: "Se viene qui mi inc..."

Andrea Zenga al momento non ha ancora lasciato traccia del suo passaggio al Grande Fratello Vip e sui social in tanti l'hanno già inserito tra i comodini di questa edizione. Il ragazzo ha un carattere molto tranquillo e non è ancora entrato nel vivo delle dinamiche, se non per un interessamento molto blando a Dayane Mello. È unanimamente considerato un bravo ragazzo, uno di quelli che ogni madre vorrebbe per la propria figlia, ma in un reality questo potrebbe non essere sufficiente. Tuttavia, Andrea Zenga ha alle spalle una storia familiare molto complessa che potrebbe essere utilizzata nelle prossime puntate per far conoscere meglio a casa questo concorrente. I rapporti con suo padre Walter non sono buoni anzi, sono inesistenti e in alcuni momenti nella Casa, Andrea Zenga si è lasciato andare a confidenze importanti su questo argomento, con parole molto dure nei confronti del genitore.

" Io di lui non ho niente, niente. Vorrei raccontarvi dei dettagli, che non posso raccontare. Piccole cose, dei dettagli che non posso raccontare ", ha detto Andrea Zenga in un discorso con Andrea Zelletta, uno dei veterani di questa edizione. In questi giorni nella Casa, Zenga ha stretto un ottimo rapporto con Pierpaolo Pretelli e con Andrea Zelletta, suoi coetanei e a lui affini come carattere. I due anziani del reality, forse conoscendone meglio le dinamiche, hanno cercato di spingere Zenga ad aprirsi e a raccontarsi, in modo tale da dare argomenti per la puntata ad Alfonso Signorni ma, soprattutto, per farsi conoscere dal pubblico del Grande Fratello. " Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato ", ha confidato Andrea Zenga, ripercorrendo alcune delle tappe fondamentali della sua esistenza fino a questo momento. " Ho capito che dici che ci sono cose peggiori e problemi più gravi, ma la famiglia ha il suo valore e non sminuiamola ", ha cercato di dire Zelletta, trovandosi però contro un muro di gomma da parte di Zenga: " Io di lui non ho niente e i genitori sono le persone che ti crescono ".