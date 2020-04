"Invidiosa", "Sei stato tu a tradirla". ​Scontro di fuoco fra Fede e la Lessa

Le parole di Fernanda Lessa durante la diretta Instagram con Clizia Incorvaia hanno avuto una grandissima eco mediatica. L'accusa da parte della brasiliana verso Paola Di Benedetto di mangiare troppo all'interno della Casa e, quindi, di essere ingrassata non è piaciuta a tantissimi utenti, che hanno trovato offensive le parole dell'ex concorrente. A ribellarsi e a dire la sua è arrivato anche Federico Rossi, compagno di Paola Di Benedetto, che ha detto la sua e l'ha fatto in maniera molto forte contro Fernanda Lessa.

Federico Rossi è un personaggio molto amato dal pubblico giovane e social, quindi le sue parole hanno incrementato l'eco della polemica e hanno portato moltissimi utenti social a riversarsi in massa contro Fernanda Lessa. Dopo qualche ora di silenzio, anche la modella brasiliana ha detto la sua in risposta al cantante, ovviamente via social. Fernanda Lessa ha sempre dimostrato di essere una persona molto schietta e libera, che non ha paura di esprimere il suo pensiero o di mostrarsi per quella che è. Nella Casa ha avuto spesso scontri con gli altri inquilini per questa ragione ma non ha mai fatto un passo indietro. Sulle parole pronunciate su Paola Di Benedetto, però, anche grazie all'intervento del marito e al monito di Clizia Incorvaia, poco dopo averle pronunciate ha cercato di mettere una pezza per chiarire quale fosse il suo pensiero. " Lei è una figa della Madonna, ha un fisico pazzesco e un culo di marmo. Ok? Ha preso un po' più di chili e meno male, perché era troppo magra ", ha detto Fernanda Lessa dopo averla paragonata a una pianta grassa, perché da un certo punto in poi pare che Paola abbia iniziato a mangiare più del solito.