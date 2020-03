Gf Vip, Rita Dalla Chiesa in soccorso di Antonella Elia: "Gioco perverso per buttarla fuori"

Se da un lato il coronavirus fa paura e catalizza gran parte dei discorsi dell'opinione pubblica, dall'altra si continua a cercare una strada per la normalità, cercando negli argomenti più frivoli un'evasione dal bombardamento mediatico unidirezionale di queste ultime settimane. Il Grande Fratello Vip sembra essere un'ottima distrazione per alleggerire i pensieri e svagare la mente e così, sui social, continuano a susseguirsi i commenti sui concorrenti e sulle dinamiche della Casa. Il reality proseguirà fino alla fine di aprile e anche alcuni vip nostrani sembrano interessati alle vicende del Gf Vip, come Rita Dalla Chiesa che si dimostra particolarmente ferrata sull'argomento.

La conduttrice è molto attiva su Twitter, dove tra un post sul coronavirus e uno sulla salvaguardia degli animali, non disdegna un commento più leggero sul reality di Canale5. In particolare, l'ex padrona di casa di Forum ha concentrato uno dei suoi ultimi tweet sulle vicende di Antonella Elia nella Casa. La showgirl toscana ha messo in mostra un carattere piuttosto fumantino nel corso del reality, che se da un lato risulta essere fondamentale per creare le dinamiche interne, dall'alto sta infastidendo una buona fetta di telespettatori, che la vorrebbe fuori dal gioco. La Elia ha litigato con quasi tutti gli altri concorrenti e non ha un buon rapporto con la maggioranza degli inquilini della Casa di Cinecittà, che nella maggior parte dei casi pare la tollerino per il quieto vivere.

Con l'ingresso di Valeria Marini la situazione è degenerata e le due sono anche arrivate alle mani, con uno spintone della Elia nei confronti della showgirl sarda. Da quel momento i rapporti sono precipitati e ogni occasone è buona per le due pr discutere. La maggior parte degli utenti social patteggiano per Valeria Marini ma qualcuno difende anche Antonella Elia e tra loro c'è proprio Rita Dalla Chiesa, che ha voluto esprimere la sua opinione con un tweet. " Leggo su Twitter cattiverie inaudite contro #AntonellaElia. È stata messa sotto pressione al #gif da persone che conosco e sulle quali avrei tante cose da dire...Diffidate. Stanno facendo un gioco perverso per buttarla fuori. Non ci cadete ", ha esclamato la donna con una certa sicurezza.

Le sue insinuazioni sono precise ma anonime e sono tanti a chiedersi ora a chi fa riferimento l'ex conduttrice di Forum, che con il suo tweet ha scatenato una pioggia di commenti negativi da parte di numerosi sostenitori degli altri concorrenti. Le accuse verso la Elia sono sempre le stesse, perché alla showgirl vengono imputati comportamenti provocatori e maleducati nei confronti dei suoi coinquilini. Rita Dalla Chiesa approfondità la questione?