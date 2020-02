Gf Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: "I suoi sono giochi da poveretta"

L'ottava puntata del Gf Vip 4 è iniziata con uno degli scontri che stanno maggiormente accendendo gli animi all'interno della Casa, quello tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Ognuna con il suo carattere, ognuna con la sua personalità, le due donne sono le leader del gruppo di vip, soprattutto dopo la pace raggiunta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa.

Adriana Volpe vuole mostrare solo il suo lato migliore, cerca di parlare con tutti e di interagire per scoprire carattere e personalità di ognuno. Questo suo modo di fare, però, ha indispettito più di un concorrente, che non apprezza il suo modo di fare, da alcuni considerato finto e costruito. Dall'altro c'è Rita Rusic, statuaria donna tutta d'un pezzo che non le manda a dire e che ha più volte discusso proprio con l'ex conduttrice de I fatti vostri. La miccia che ha acceso gli ultimi giorni all'interno della Casa sono state le ultime nomination. Stando a quanto ha raccontato Fernanda Lessa, Adriana Volpe avrebbe spinto la pace tra lei e Antonella Elia proprio per far votare la produttrice croata. Se questo è davvero stato il piano di Adriana Volpe, la conduttrice è riuscita a portarlo a termine visto che Rita Rusic è andata in nomination con Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese.

Il malumore cresce nella Casa, come si evince dalla clip mostrata in diretta dal conduttore, dove anche Antonella Elia considera Adriana Volpe una manipolatrice. “Se lei pensa che io sia falsa no problem”, ha detto Antonella Elia di Adriana Volpe. La conduttrice torinese ha poi continuato: " Se le persone si facessero i fatti propri e le cose andassero avanti naturalmente, si eviterebbero problemi di questo tipo. Non è che lei deve trascinare Fernanda e far fare pace. "

Rita Rusic non ha dubbi su Adriana Volpe e sul suo comportamento all'interno della Casa: " Con Adriana non ho mai avuto niente da dire, non ho mai litigato finché non è partita questa cosa contro di me ingiustificata. " Il discorso è tornato alla forte discussione avuta tra le due, quando la Rusic ha detto alla Volpe che se vuole fare la maestrina, dovrebbe farla con Giancarlo Magalli.