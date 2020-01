Gf Vip, Adriana Volpe orchestra il suo piano contro Rita Rusic?

Le dinamiche del Grande Fratello Vip sono ormai entrate nel vivo e nonostante siano passati solo 20 giorni dall'ingresso dei concorrenti, l'elevato numero di puntate serali e, quindi, di nomination, hanno già dato vita a strategie e giochi di potere. Tra le protagoniste degli intrighi di questa edizione c'è Adriana Volpe, da molti considerata come la vera stratega del gruppo.

L'ex conduttrice de I fatti vostri si mostra sempre gentile con tutti, ha voglia di conoscere e di parlare con ogni componente del gruppo ma questo suo atteggiamento non viene visto da tutti allo stesso modo. All'interno della Casa, infatti, c'è chi non considera cristallina la condotta della conduttrice e non sopporta il suo modo di fare. Tra loro, per esempio, c'è Rita Rusic, donna forte e combattiva, che in più di un'occasione si è scontrata con Adriana Volpe. La produttrice sembra non gradire l'aurea di bontà di cui si è circondata la conduttrice, che più volte ha cercato (invano) un riavvicinamento alla Rusic. Il clima tra le due è sempre più teso, con l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che in Adriana Volpe vede solo molta falsità. Gli altri inquilini della Casa si sono inevitabilmente "schierati" da una parte o dall'altra e non manca chi si sta impegnando per capire da dove nascono i loro screzi.

Una di loro è Licia Nunez, soprattutto dopo aver scoperto che Rita Rusic è stata una delle persone più nominate all'ultima tornata di nomination del Gf Vip4. Proprio parlando con l'attrice de Le tre rose di Eva, Rita Rusic ha svelato quel che Fernanda Lessa le avrebbe confessato solo poche ore prima: " Mi ha detto: ‘Hai visto che si sono messi d’accordo per votarti?’ Beh le ho detto sì, non è che ci vuole tanto. Mi ha detto: ‘Le ha fatto fare pace con me per far votare te'. " A quanto pare, Fernanda Lessa avrebbe riferito a Rita Rusic che Adriana Volpe avrebbe convinto Antonella Elia a fare pace con lei solo per farle votare la produttrice croata. Un ragionamento che troverebbe proprio nella nomination della showgirl torinese la sua conferma. Antonella Elia, dopo aver votato diverse volte Adriana Lessa, con la quale i rapporti non sono stati idilliaci fin dall'ingresso nella Casa, lunedì scorso ha votato proprio Rita Rusic.