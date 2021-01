"Ho paura di andare a dormire...". Tensioni e lacrime al Gf Vip

È successo tutto nel corso della serata di martedì 12 gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip. Le telecamere hanno ripreso uno scambio di battute e uno scontro molto acceso tra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti. Una lite che fa alzare ancora di più la tensione all’interno del reality, dato che tutti gli inquilini sono provati da mesi e mesi di reclusione forzata. Quello che è accaduto tra le due concorrenti ha radici ben più profonde. Non si tratta di una lite futile, ma bensì, l’esternazione della Capriotti è legata a alla nomination di lunedì scorso. Infatti, la Ruta ha voltato per l’eliminazione di Cecilia e questo ha scatenato le incomprensioni tra le due showgirl. E gli utenti dei social e fan del GF hanno ripreso gli attimi salienti di quel litigio, soprattutto il pianto furioso e le frasi choc urlate da Maria Teresa Ruta. Ma andiamo con ordine.

Tutto è iniziato quando i concorrenti erano in cucina per la cena e, tra una chiacchiera e un’altra, Cecilia Capriotti ha rivelato che la notte precedente non ha dormito bene. "In stanza questa notte c’era una persona che ha russato", ha ammesso con un mezzo sorriso. Maria Teresa Ruta si è sentita tirato in ballo. Le due, alla fine della puntata del lunedì, hanno litigato perché la Capriotti voleva sapere il motivo per quale ha ricevuto una nomination dalla Ruta. La celebre conduttrice, già provata da una difficile giornata in cui ha dovuto schivare e colpi della sua avversaria, ha avuto una crisi di pianto e sbotta di fronte a tutti.

Maria Teresa Ruta si alza da tavola e corre in giardino, vicino la piscina, e si lascia andare a un pianto nervoso e urla preoccupanti, che hanno mandato in fibrillazione gli altri concorrenti. "Mi sono rotta i coglio… Basta, se non mi volete più mandatemi a casa – esplode la Ruta con il suo sfogo-. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura di dormire – aggiunge -. Sono brutta nelle clip". È Stefania Orlando che, da amica fidata, cerca di calare l’ira di Maria Teresa Ruta. "Cecilia sta esagerando per una nomination – sussurra -. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare solo a te stessa", conclude. E la Ruta riceve affetto anche dal pubblico del web, che sui social in molti si uniscono alle parole della Orlando, condannando l’uscita infelice della Capriotti. La partita però è ancora tutta da giocare.