Gf Vip, il saluto di Adriana Volpe alla Casa: "Quanto è cambiato il mondo da quando siamo entrati"

Adriana Volpe è uscita dalla Casa quasi una settimana fa. Non un'eliminazione e nemmeno un'espulsione per lei, che era nella rosa dei probabili vincitori di questa edizione del Grande Fratello Vip. La bionda conduttrice è stata costretta ad abbandonare il gioco a causa di un grave lutto in famiglia, che non le ha permesso di proseguire e di portare a termine il gioco. Ci sono momenti durante i quali è possibile la spensieratezza e altri in cui bisogna guardare in faccia la realtà. La morte del suocero, causata dal coronavirus, ha reso impossibile la sua permanenza all'interno della Casa e così, giovedì nel tardo pomeriggio, ha salutato il suoi compagni.

Il suo è stato un addio sofferto, dopo quasi tre mesi trascorsi insieme non è stato facile abbandonare, ma la vita la fuori si era fatta troppo urgente per non correre dalla sua famiglia. Sono tanti quelli che hanno subito con maggiore intensità l'uscita di Adriana Volpe, in primis Andrea Denver. Per tutti loro, Adriana Volpe ha avuto la possibilità di tornare nella Casacon un videomessaggio, per salutarli e spiegare loro i motivi per i quali ha dovuto lasciare così di fretta il gioco. Il Grande Fratello non ha fatto sentire le voci dal confessionale ma ha mostrato il momento in cui è stato comunicato ad Adriana il decesso del suocero e i saluti della conduttrice alla Casa, piombata nella disperazione. " Rimpiango il tempo perso, le sarei dovuta stare più vicino ", dice Antonella Elia. " Lei c'era sempre, potevi contare su di lei ", ha aggiunto Paolo dal confessionale. " Spero che tutti si risolva e di riabbracciarla ancora una volta ", ha detto con gli occhi lucidi Andrea Denver poco dopo la sua uscita.