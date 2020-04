Gf Vip, Sara Soldati: "Con Denver ci conosceremo una volta usciti, tanto non potrà vedere la fidanzata"

Sara Soldati è stata una delle ultime a entrare al Grande Fratello Vip 4 ma la sua avventura all'interno della Casa non è durata a lungo. Tuttavia, in quelle poche settimane che ha avuto modo di mettersi in mostra davanti alle telecamere, ha dimostrato di essere una ragazza molto intelligente, oltre che bellissima. Eppure, le critiche sul suo conto sono piovute copiose. È statab la stessa modella, attraverso un'intervista al settimanale Chi, a cercare di dre una spiegazione alla freddezza del pubblico nei suoi confronti.

" Il pubblico non mi ha capita fino in fondo. Sono passata per quella senza carattere solo perché, davanti a certe litigate, ho preferito il silenzio. Mi dispiace, ma sono troppo educata e rispettosa per prestarmi a certe situazioni ", ha affermato Sara Soldati, dimostrando grande intelligenza. Sono pochi i concorrenti con i quali ha legato nella Casa, uno di questi è Adriana Volpe, nonostante la diffidenza iniziale. " Mi sembrava piuttosto impostata poi, andando avanti nel gioco, ho capito che è proprio così ", ha detto la modella che, invece, non ha la stessa opinione di Antonio Zequila, che considera come il concorrente che l'ha delusa maggiormente nella Casa.

A pochissime ore dalla finale, Sara Soldati ha ammesso di fare il tifo per Paola Di Benedetto, forse la persona con la quale ha legato maggiormente durante la sua permanenza nella Casa. La modella spera che la sua collega possa raggiungere il primo posto nel gioco ma, in fondo, questo è quello che spera anche per Andrea Denver. Durante lasua permanenza nella Casa, infatti, Sara Soldati non ha mai negato di provare una certa attrazione per il bellissimo modello di origini venete. Eppure, nonostante la modella si sia anche in un certo senso dichiarata a Denver, lui non è caduto tra le sue braccia e al giornalista che le chiede come mai, secondo lei, questo non è accaduro, la modella ha risposto con estrema sicurezza: " Perché è fidanzato e perché sentiva il peso delle telecamere. "