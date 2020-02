Gf Vip, scontro tra Licia e Pago: "Non sei vera, sei costruita"

La nomination di Licia Nunez ha destato scalpore all'interno della Casa. L'attrice ha avuto un duro scontro con Adriana Volpe nel corso dell'ultima puntata in diretta e da quel momento tra le due lo scontro è cresciuto esponenzialmente, sono cresciuti gli attriti che hanno portato a numerose litigate.

Nel corso della serata, Alfonso Signorini ha mostrato lo scontro tra Adriana Volpe e Licia Nunez avvenuto in settimana, che hanno coinvolto anche altri inquilini della Casa, che a detta dell'attrice sono seguaci di Adriana che si sono scagliati contro di lei. " Origlia e lancia una bomba, se un'infame ", ha detto Adriana Volpe di Licia Nunez in confessionale, dopo le rivelazioni dell'attrice sulla conduttrice nel corso dell'ultima puntata. Nemmeno l'attrice ha usato parole gentili nel confronti di Adriana Volpe, considerata un'ottima calcolatrice e, quindi, stratega. Un'accusa molto forte in confessionale, che è stata ribadita anche durante la puntata di venerdì sera.

Tra i concorrenti coinvolti nella nomination c'è Andrea Montovoli, che pare conoscere Licia Nunez da più di dieci anni per un lavoro fatto insieme tempo fa. Per questa ragione l'attrice ha attaccato il coinquilino per la nomination. " Sei un senza palle" , ha accusato la Nunez, ribadendo il concetto in confessionale: " È un senza palle. Avrebbe dovuto dire che è un seguace di Adriana. " Secondo Licia, infatti, Adriana leader pare sia a capo di un gruppetto di concorrenti che si sono alleati con la Volpe contro di lei, ma Andrea Montovoli si è difeso: " Di Licia con Adriana non ho mai parlato. Con Licia parlo poco. "

Anche altri concorrenti hanno espresso la loro opinione, Antonella Elia mette in dubbio la versione dell'attrice ma prova a darne una spiegazione: " Licia è fermamente convinta di quello di cui parla, Adriana ha atteggiamenti spesso amichevoli e giocosi ma io non credo che lei faccia complotti o tessa reti fitte per far sì di essere spalleggiata. " Ancora più cauta è Clizia Incorvaia, molto amica di Licia Nunez, che però vuole lasciare il beneficio del dubbio ad Adriana Volpe.