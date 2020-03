Gf Vip, scontro tra Valeria Marini e Asia Valente: "Non sei al ristorante”

La convivenza per i concorrenti del Gf Vip inizia ad essere difficile e Valeria Marini e Asia Valente sono state protagoniste di uno scontro che ha diviso la Casa.

Tutto è accaduto in seguito all’ultimo pranzo dopo il quale la giovane influencer ha lasciato il piatto nel lavandino senza preoccuparsi di sciacquarlo. Un atteggiamento che ha particolarmente infastidito Valeria tanto da costringerla a rimproverare la Valente. “ Asia questo non è un ristorante! ”, ha sbottato la Marini scatenando la reazione immediata della influencer.

Infastidita per essere stata rimproverata in malo modo, Asia ha accusato la showgirl di aver alzato la voce in maniera eccessiva. “ Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così! ”, ha tentato di giustificarsi la giovane, cercando invano il conforto degli altri coinquilini. Paola Di Benedetto, però, ha condiviso il rimprovero della Marini, facendo presenta che da quando la Valente è in Casa non ha mai alzato un dito, mentre Fabio Testi l’ha invitata a tacere e a non replicare.

“ Mi sono stufata, non esiste, io è tutto il giorno che lavo. Se ne deve andare, e poi c’è qualcuno che gli da manforte – ha continuato a lamentarsi Valeria mentre rassettava insieme alla Di Benedetto - . Io faccio tutto per tutti e mi fa felice, poi alza pure la voce, l’educazione dov’è!? ”. L’unica ad aver teso la mano ad Asia è stata Antonella Elia, da sempre in lotta con Valeria Marini. “ Incredibile! Quella non dà tregua – ha commentato la Elia, mostrandosi dalla parte di Asia - . Con quale diritto pensa che tu dovresti ascoltarla? ”.

La restante parte della Casa, però, ha confermato le accuse della Marini e la Valente, in lacrime, è stata costretta ad ascoltare la ramanzina degli altri inquilini cercando una giustificazione plausibile al suo sbaglio. “ Ma se mi dite cosa fare io lo faccio, ma non mi alzi la voce così ”, ha provato a spiegare Asia cercando l'appoggio di Licia Nunez e lasciandosi andare alle lacrime.