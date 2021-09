Gf Vip, polemica per le 100 rose rosse alla Fico: "Eccolo l'operaio che se le può permettere"

Raffaella Fico si era definita "single" prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma nell'ultima diretta del reality è stata sbugiardata da Alfonso Signorini e non le è rimasto che ammettere: " Sì, sono fidanzata ".

Che la Fico non fosse single, il pubblico se n'è accorto nel daytime, quando le telecamere hanno ripreso il primo aereo in volo sulla Casa con la dedica speciale tutta per la napoletana: " R, per sempre e 1 giorno. Ti amo ". Parole che hanno scaldato il cuore della showgirl, che nel confessionale ha ammesso di essersi commossa per il gesto.

A rendere noto l'altarino in puntata è stato il conduttore che, sulle pagine del settimanale Chi, ha pubblicato le foto del weekend di fuoco che l'ex di Balotelli ha trascorso un mese fa all'isola d'Elba. Le immagini di Raffaella Fico avvinghiata a uno sconosciuto hanno acceso gli animi in puntata e la showgirl ha ceduto, confessando la relazione appena nata. " Piero è il mio fidanzato, ci conosciamo da un mese e mezzo. Io lo amo ". Tolto il primo velo sul gossip, Alfonso Signorini ha puntato tutto sull'identità del misterioso uomo, incalzando la Fico: " E chi è lui? ".

La gieffina ha scherzato con il conduttore e tergiversato sull'identità del fidanzato (Piero Neri, imprenditore toscano, ndr), scatenando la reazione di una delle due opinioniste popolari (ribattezzate le Grandi Sorelle). La signora Rosella, per niente intimorita dalle telecamere e dalla popolarità della Fico, è partita all'attacco: " Un mese e mezzo, un grande amore? E dicci, fa l'operaio questo personaggio qua? Oppure come scrive Chi è un uomo molto ricco ".

La showgirl ha incassato il colpo e ha manifestato difficoltà a replicare: "Ovviamente fa un lavoro... non lo so se è ricco...". E la signora ha voluto infierire: "Ah non lo sapevi? In un mese e mezzo ti ha portato a destra e sinistra e non sai che non è un operaio? Hai pagato te?". Ritrovata la calma Raffaella Fico ha rispedito al mittente le accuse: "Quando l'ho conosciuto non sapevo neanche che lavoro facesse. Comunque fa un lavoro come tanti altri. Siete cattive, siete monelle non risparmiate nessuno" .