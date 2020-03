Gf Vip, Signorini spiega i motivi del ritiro della Volpe: "Problemi di salute che riguardano i suoi cari"

Inaspettato e improvviso è arrivato ieri l'addio di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 4. Mancano solo tre settimane alla fine del reality, che chiuderà anticipatamente il prossimo 8 aprile. A volte, però, il gioco va interrotto e bisogna tornare alla realtà ed è quello che ha fatto Adriana Volpe, quando la situazione si è fatta insostenibile all'esterno della Casa. La conduttrice ha fatto il suo ingresso l'8 gennaio, è stata una delle concorrenti più apprezzate per il suo modo di essere all'interno del reality e per il modo di rapportarsi con gli altri inquilini. Il coronavirus, però, ha stravolto anche le dinamiche del gioco e pare che proprio Adriana Volpe ne sia stata colpita in prima persona.

Lo scorso 7 marzo, alla conduttrice è stato consentito di parlare con suo marito. Una situazione eccezionale che mai si era verificata nel reality. Molte erano state le critiche per questa concessione ad Adriana Volpe. Secondo alcuni i motivi erano da ricercare nella presunta crisi familiare dovuta alla vicinanza della conduttrice con Andrea Denver mentre, secondo altri, Roberto Parli aveva potuto parlare con la moglie per autorizzare l'espatrio della loro figlia per un viaggio all'estero, prima della chiusura dei confini. Nulla di tutto questo corrisponde alla realtà, perché invece il colloquio tra i due era avvenuto per informare la concorrente che un suo partente molto vicino, dalla parte del marito, si era ammalato di coronavirus. A rivelare il retroscena è stato il sito Fanpage, in contatto con fonti molto vicine alla produzione del reality.