Gf Vip: Soleil, Katia e Giacomo contro Miriana. Pago furioso minaccia vie legali

" Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani ". Così Pacifico Settembre, l'ex marito di Miriana Trevisan, ha esordito sul suo profilo Instagram subito dopo l'ultima diretta del programma di Canale 5, nella quale Miriana è stata bersagliata da critiche e offese.

Per la showgirl non è stata una puntata semplice dal punto di vista emotivo. Miriana Trevisan ha incontrato nuovamente Biagio con il quale c'era stato un flirt nelle scorse settimane prima che lui venisse eliminato dal gioco. La gieffina si è scontrata, però, con alcuni concorrenti del reality finendo nel mirino di Soleil, Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli. È con quest'ultima che si è consumato lo scontro più acceso in diretta. E la cantante lirica che non ha mancato di puntare il dito contro di lei. " Vuole fare ancora la vittima - si è lamentata la Ricciarelli con Signorini, commentando una discussione avuta con Miriana in settimana - ho sbagliato io? Tu saresti una madre? Allora stai attenta a come ti comporti. Quando vuoi tu sei madre. Stai zitta. Non parlare ancora, sei una bugiarda ".

Miriana ha replicato alle accuse della Ricciarelli, ma nella discussione si è inserita Soleil e i toni si sono nuovamente alzati. " Lei è la prima che tira in ballo il figlio - ha tuonato la Sorge - quando le fa comodo. Lo faceva con Nicola e adesso addita noi se le facciamo notare le frasi dette da lei. Due mesi fa stava a dire: 'Mio figlio non puoi vedermi con Nicola darmi un bacio, dormire qui'. Poi con Biagio ha fatto tutt'altro, quindi suo figlio quello lo può vedere? Mi spiace che alcuni possano credere al suo atteggiamento da piccola vittima. Io ho capito quasi subito con chi avevamo a che fare: è una persona incoerente e falsa ".

La Trevisan ha messo in guardia la gieffina dal lanciare accuse: " Non ti permettere, io sono sempre stata sincera qui dentro ". Ma l'ennesimo affondo è arrivato per bocca di Giacomo Urtis, che si è lasciato sfuggire alcuni pettegolezzi sul conto della showgirl durante la settimana. Signorini ha mostrato un video, nel quale il chirurgo rivela a Soleil - in spagnolo per non farsi capire - che Miriana si sarebbe fatta fare regali importanti: "Io lei la conosco, da un mio amico si è fatta regalare scarpe e cose per 20/30.000… Lei gli uomini li abbonisce, li intorpidisce ". Parole che sono state duramente criticate dal conduttore e che hanno scatenato la dura replica di Pago.