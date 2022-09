Pamela Prati ritorna in tv e entra al Gf Vip: "Sono cambiata"

Dopo essere uscita dalla porta di servizio della televisione italiana a causa del caso Mark Caltagirone, Pamela Prati è pronta a rientrare da quella principale. La porta rossa del Grande fratello vip.

La showgirl è infatti una nuova concorrente del reality di Alfonso Signorini e alla vigilia del suo ritorno sul piccolo schermo si è sfogata dopo due anni di esilio. " Sono stata vittima di pregiudizi e cattiverie fin da quando ero bambina. La gente pensa che un artista non abbia emozioni, che tutto gli sia dovuto ", ha detto al settimanale Chi nell’intervista in edicola questa settimana.

Il 19 settembre Pamela Prati entrerà nella casa del Grande fratello vip insieme a altri concorrenti di cui ancora non si conoscono i nomi. Per volere della produzione il cast è ancora segreto, ma il nome della showgirl - diventata famosa al Bagaglio - è certo. " GfVip ti spinge a superare le inevitabili difficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una signora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa. Sono passati sei anni dalla mia prima partecipazione al GfVip, sono cambiata" .

Alfonso Signorini e il pubblico se lo augurano visto come andò a finire nel 2016, quando la Prati venne squalificata dal gioco dopo solo due settimane per ripetute violazioni al regolarmente del reality. " Meno male ", disse la showgirl quando la conduttrice Ilary Blasi le comunicò l'espulsione, terminando così: " Mi chiamate un taxi" .

Questa volta Pamela Prati si dice più tranquilla e disposta a stare alle regole del gioco, ma non solo. Nella casa vorrebbe trovare l’amore: " Sarebbe bello vedere una storia d’amore fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve valerne la pena. Se trovassi l’amore farei un bel regalo ad Alfonso per ringraziarlo ". Dopo la truffa sentimentale di cui fu protagonista con il finto fidanzato Mark Caltagirone, la showgirl non ha più avuto storie degne di nota, ma lei l'uomo con la 'u' maiuscola dice di cercarlo ancora. " Da 4-5 anni non provo l'emozione di innamorarmi. Il sesso? Mi manca abbracciare un uomo, perché il sesso è importante se hai un compagno e se c’è un sentimento profondo. Non è che non desideri fare l'amore, l’ho sempre fatto perché sono sempre stata innamorata, ma mi piacciono la dolcezza, gli abbracci, allungare il piede nel letto e trovare quello del mio uomo, appoggiarmi al suo petto. Ecco, se devo essere sincera, mi piace di più quello che viene prima e dopo il sesso ".