"Parlerà di Mark". Ecco perché la Prati è tornata al Gf Vip

Sei anni dopo essere uscita sbattendo la porta, Pamela Prati ha riaperto lo stesso portone rosso per tornare nella Casa più spiata d'Italia. Nel 2016 la showgirl non era ancora salita agli onori della cronaca rosa per il caso Mark Caltagirone, che ha messo in ombra tutta la sua carriera. Oggi ha scelto di partecipare nuovamente al reality per mettere una " pietra tombale " (parole sue) sopra alla vicenda.

" Sono tornata, eccomi qua ", ha esordito Pamela Prati che ha avvertito pubblico, conduttore e opinioniste: " Sono una Pamela nuova ma non fatemi arrabbiare ". Arrivata sul red carpet di Cinecittà come una vera diva (con tanto di balletto e ballerini), la showgirl sarda ha ripreso da dove aveva lasciato sei anni fa, quando abbandonò la Casa inveendo contro la produzione e contro Alfonso Signorini (opinionista dell'edizione).

E il conduttore l'ha chiamata al Gf Vip proprio per farla rispondere alle domande rimaste in sospeso: " Perché qualcuno ha inventato la storia? Pamela è vittima o complice? Non ha mai risposto. Nel corso di quest'edizione lo farà ". Fuori dalla Casa la Prati non ha più voluto parlare dell'affaire Caltagirone, nonostante le interviste e le prime pagine dedicate al caso. Poco prima della pandemia, la sua finta storia d'amore con l'imprenditore Mark Caltagirone (personaggio inventato) tenne banco per mesi. Ma l'uomo era solo un fantasma e la showgirl venne travolta dalle critiche, accusata di essersi inventata una storia per tornare in televisione, mentre lei scaricava la colpa sulla sua manager Eliana Michelazzo.