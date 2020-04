Gf Vip, tweet criptico di Rita Rusic per Zequila: "È un uomo sincero"

La presunta liaison tra Antonio Zequila e Adriana Volpe ha scandito buona parte della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra conferme, accuse, smentite, ritrattazioni il loro ipotetico flirt ha catalizzato l'attenzione per lunghe settimane nella Casa ma anche tra il pubblico. Per il momento nessuno dei concorrenti o ex concorrenti era mai intervenuto nella questione ma sera, dopo l'uscita di Antonio Zequila, Rita Rusic ha fatto un tweet criptico, che potrebbe riferirsi proprio a questa vicenda.

I fatti risalirebbero a circa trent'anni fa quando, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, Antonio Zequila era un modello e attore già avviato alla professione e Adriana Volpe una giovanissima modella poco più che diciottenne che cercava di raggiungere il suo posto al sole. Pare che dopo essersi incontrati in discoteca ed essersi piaciuti, i due abbiano avuto un secondo incontro. Antonio Zequila, prima di smentire se stesso in più di un'occasione, ha raccontato che un pomeriggio la giovanissima Adriana è andata a trovarlo a casa, dove hanno bevuto un caffè. L'incontro avrebbe avuto anche altri risvolti, che Zequila ha definito " talamici " con Adriana Volpe, che ha sempre negato qualunque coinvolgimento sessuale e sentimentale con l'attore. Il caso è stato trascinato per diverse settimane e ha creato non poche discussioni all'interno della Casa.

Antonio Zequila ha spesso inserito Adriana Volpe tra le sue conquiste e ha anche discusso con altri concorrenti per questo suo modo di ostentare un passato da conquistatore. L'atteggiamento di Antonio Zequila non è probabilmente piaciuto al pubblico a casa, che già quando l'attore era in gioco commentava in maniera non positiva il suo comportamento nei confronti delle donne. Anche questo ha probabilmente portato alla sua esclusione di mercoledì sera, quando ha ricevuto solamente l'8% delle preferenze. Nella chiacchierata con Pupo e con Signorini, l'opinionista ha chiesto a Zequila se, secondo lui, le discussioni con la Volpe potrebbero aver influenzato il pubblico. Con grande eleganza, l'attore ha affermato di non aver mai detto bugie.