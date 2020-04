Gf Vip, Valeria Marini ancora contro la Elia: "Brutto esempio da cancellare"

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso poche ore fa con la vitoria di Paola Di Benedetto, arrivata in finale insieme a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. A non essere finite sembrano essere le polemiche nate nella Casa, che pare stiano continuando anche ora che i riflettori si sono spenti sull'appartamento più famoso della televisione. A creare il caso, a sua insaputa e in maniera involontaria, è stata Adriana Volpe, che ha condiviso su Instagram uno stralcio delle pagelle ai concorrenti del Corriere della Sera attirando le ire di Valeria Marini contro Antonella Elia

La conduttrice ha voluto ringraziare il quotidiano per averla decretata come vincitrice morale di questa edizione e per lei, questo, è il regalo più bello da ricevere ora che l'edizione si è conclusa. Un'edizione che l'avrebbe probabilmente vista vincere al posto di Paola Di Benedetto, se Adriana Volpe non fosse stata costretta a ritirarsi dal gioco per tornare al suo ruolo di madre e moglie dopo la morte del suocero a causa del coronavirus. Il destino per lei ha voluto questo ma Adriana resterà comunque una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip, funestata dalla pandemia. Le regole del gioco a un certo punto sono saltate e non c'erano più le condizioni per mantenere i concorrenti in uno stato di totale isolamento, senza permettere loro di sapere come fosse la situazione fuori. In un clima surreale, senza abbracci e senza il calore del pubblico, si è conclusa in anticipo l'edizione che ha forse goduto del cast più promettente degli ultimi anni.