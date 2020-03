Gf vip verso la chiusura anticipata? Valeria Marini preoccupa gli altri per la sua tosse

La pandemia di Coronavirus, che ha colpito il Belpaese, ha registrato a livello nazionale 24.747 casi di contagi e 1.809 morti, stando ai relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati alla scorsa domenica 15 marzo. E, in occasione della sedicesima diretta del Grande fratello vip, gli inquilini della Casa erano stati informati dal conduttore Alfonso Signorini sugli ultimi aggiornamenti dell'emergenza che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. L'ultima puntata del reality Mediaset in questione aveva decretato l'eliminazione della blogger campana Asia Valente e la nuova prova televoto. Che ora vede in sfida tra loro Fabio Testi, Antonella Elia e Adriana Volpe. E, in vista della 17° diretta del Gf vip 4, prevista per il prossimo 18 marzo su Canale 5, i telespettatori si chiedono quali siano le sorti del noto reality, alla luce della chiusura anticipata subita da diversi format proprio a causa dell'emergenza Coronavirus. Nel daytime del Gf vip, un generale malessere e la tosse accusati dalla gieffina Valeria Marini hanno preoccupato non poco i coinquilini.

I quali hanno temuto che la showgirl avesse potuto contrarre il Covid-19 nel Milanese, poco prima di fare ingresso nella Casa più spiata d'Italia. In particolare, Fabio Testi è apparso in forte apprensione dinanzi ai sintomi riportati dalla coinquilina. E a tranquillizzarli è stata la stessa showgirl. Che ha assicurato al resto del gruppo di aver effettuato un tampone sul Coronavirus, dall'esito negativo.

In vista della messa in onda della 17° diretta del Gf vip 4, c'è chi, tra i gieffini, si chiede che senso abbia continuare a giocare tra le mura della Casa quando il Belpaese è messo in ginocchio dal Covid-19. Parliamo di Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Che hanno palesato la voglia di uscire dal gioco in anticipo. A spronarli a restare al Gf vip, è stato il coinquilino Patrick Ray Pugliese. Il quale ha invitato il resto del gruppo a considerare la loro permanenza nella Casa un lavoro d'intrattenimento messo al servizio degli italiani: "Il nostro è un lavoro per dare loro un po' di leggerezza durante la quarantena".

Il Gf vip 4 potrebbe chiudere in anticipo

A margine della confessione registrata nella Casa dalla Marini, circa l'esito del suo tampone sul Covid-19 effettuato, non sono mancati i commenti del web. Tra cui si legge il seguente messaggio critico giunto da un utente, su Twitter: "Valeria Marini ammette in diretta che prima di entrare nella Casa del Gf vip gli hanno fatto il tampone senza avere nessun sintomo. Uno normale deve essere mezzo morto per fare il tampone".

Stando alle ultime indiscrezioni sul Gf vip 4 trapelate dal sito-web Blogo, intanto, il reality condotto da Alfonso Signorini - la cui puntata finale è prevista per il 27 aprile- potrebbe terminare in netto anticipo il prossimo mercoledì 8 aprile.