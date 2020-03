Valeria Marini teme il Coronavirus: "Meglio uscire dal Gf vip il più tardi possibile"

A poche ore di distanza dalla messa in onda della nuova puntata del Grande fratello vip, prevista per stasera su Canale 5, sono emerse in rete alcune indiscrezioni circa le reazioni avute dai gieffini non appena apprese le disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'epidemia di Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio il Bel Paese. E, in particolare, sta facendo discutere molto la reazione avuta al Gf vip da Valeria Marini.

Alcuni inquilini vip della Casa più spiata dagli italiani, a margine di quanto sta accadendo in Italia, hanno espresso di voler abbandonare il gioco del Gf. Mentre, di tutt'altro avviso è la nota showgirl capitolina nonché vamp storica de Il bagaglino. La quale - in presenza dei suoi compagni d'avventura- si è detta pronta a intrattenere ancora i telespettatori e ha palesato di non voler lasciare la Casa per motivi precauzionali.

"Tutto è partito da Milano -ha dichiarato dal suo canto, sull'emergenza Covid-19-, ma perché c’è il discorso della moda e dei collegamenti con la Cina. C’è gente che lavora con la Cina e il fashion. Anche a Roma ci sono stati dei casi con i cinesi. Ovvio, non c’entrano solo i cinesi, non riguarda solo loro. Questa è un’epidemia e l’unico modo di fermarla è evitare i posti pubblici. Hanno fatto bene a chiudere tutto quello che è pubblico".

Valeria Marini parla della notizia sul presunto virus fuggito dal laboratorio, ma non vuole dare notizie #gfvip pic.twitter.com/MkjH5oKZ4s — ESTEEM! ITALIA (@esteemitalia) March 10, 2020

E ha proseguito, parlando sempre in presenza dei coinquilini: "Il Presidente del Consiglio ha detto 'dovete stare in casa'. Non farà parte delle nostre abitudini, ma va fatto. Il virus è fuggito da un laboratorio. Io ora non posso dare notizie, comunque si sapeva la cosa. Il virus è una cosa che viaggia velocemente, serve un antidoto. Ragazzi, comunque vista la situazione che c’è fuori, è meglio che si esce il più tardi possibile da qui".

Le nomination del Gf vip

Per la serata di oggi, mercoledì 11 marzo, è prevista la messa in onda della sedicesima diretta del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella quindicesima diretta del reality Mediaset, andata in onda lunedì 2 marzo, il conduttore aveva fermamente stigmatizzato l'appellativo "down" rivolto dalla gieffina Asia Valente -nel daytime del programma- al coinquilino Sossio Aruta. E, accogliendo la richiesta avanzata nella Casa da Fabio Testi -che poco prima aveva chiesto in diretta di uscire dal gioco, per poter rivedere il figlio Fabio Testi junior che vive a Shanghai (Cina, ndr), nonostante l'endemica epidemia di Coronavirus- gli inquilini vip avevano mandato in nomination proprio l'attore, insieme ad Asia Valente e Sara Soldati. Quest'ultimi, ora, rischiano di uscire dal gioco del Grande fratello vip 4.