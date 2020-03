Gf Vip, il marito di Adriana Volpe non è felice: "Le avevo chiesto di lasciarmi fuori dal gossip"

La vita all'interno della casa del Grande Fratello prosegue regolarmente. Complici i nuovi ingressi, gli animi si sono rinvigoriti e le dinamiche interne sono notevolmente cambiate. Ormai, i concorrenti entrati a gennaio hanno condiviso la Casa per quasi 2 mesi e si sono strette forti amicizie tra alcuni di loro, come Adriana Volpe e Andrea Denver.

Tra i due c'è fortissima intesa, tanto che molti vedono nella loro amicizia anche qualcosa di più. Sguardi complici, giochi e tenerezze, confessioni e attenzioni sono all'ordine del giorno tra Adriana Volpe e Andrea Denver, che non riescono a stare troppo tempo distanti. Sui social sono tanti i telespettatori che, incuranti delle reciproche situazioni sentimentali, sperano che tra i due possa succedere qualcosa. Una fattispecie che al momento sembra molto lontana, visto che Adriana Volpe a casa ha un marito e una figlia che la aspettano e che Andrea Denver è felicemente fidanzato con una bellissima ragazza americana.

Se i concorrenti non fossero felicemente accoppiati all'esterno della Casa, il loro comportamento potrebbe facilmente essere scambiato per un tentativo di corteggiamento da parte di entrambi, per un flirt pronto a sbocciare. Eppure, sia Adriana Volpe che Andrea Denver pare siano molto attenti ai loro comportamenti e non si lasciano mai andare del tutto, non valicano mai il labile confine della mancanza di rispetto verso coloro che li aspettano fuori dalla porta rossa.

Eppure, al marito di Adriana Volpe il comportamento della moglie sembra non piacere particolarmente. Solo pochi giorni fa ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, nella quale ha espresso tutto il suo disappunto. " Non sono arrabbiato con lei ma il mio sentimento va rispettato ", ha dichiarato Roberto Parli in relazione agli atteggiamenti tenuti da sua moglie all'interno della Casa. A pochi giorni di distanza dall'intervista pubblicata sul settimanale di Alfonso Signorini, l'uomo ha espresso il suo dissenso anche su Instagram, dove ultimamente è molto attivo. In questi giorni, Roberto Parli si trova in montagna insieme alla piccola Giselle, la figlia avuta con Adriana Volpe, forse un modo per staccare la spina e concedersi un po' di distrazione con la bambina.