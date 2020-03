Gf Vip, Wanda Nara si spoglia ma viene attaccata: "Vergognati, un affronto alle vere donne"

Wanda Nara è una delle star del Grande Fratello Vip 4. Nel corso delle settimane ha acquisito sicurezza crescente nel ruolo di opinionista, diventando uno degli idoli della rete. Non parla tanto, forse anche a causa della non perfetta conoscenza della lingua, ma i suoi interventi si fanno sempre più ficcanti. È protagonista indiscussa della coda di ogni puntata, o quasi, con i suoi scatti sexy che vengono mostrati nella Casa, con grande soddisfazione anche per i telespettatori.

Prima di essere un'opinionista del reality di Canale 5, infatti, Wanda Nara è un'affermata modella, che svolge questo lavoro fin da quando era ragazzina. In Argentina, questo è stato il suo primo lavoro quando ha iniziato a cercare una sua indipendenza economica fin da giovanissima ed è l'attività che le ha permesso di diventare celebre nel suo Paese. Oggi, Wanda Nara è una donna multi tasking, che si divide tra il lavoro di mamma di cinque bellissimi bambini e quello di moglie di Mauro Icardi, campione attualmente impegnato al Paris Saint Germain. In più, continua la sua attività come modella, lavora come procuratrice di suo marito ed è impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip 4, in compagnia di Pupo e di Alfonso Signorini.

Non dimentica mai di aggiornare i social e, quando lo fa, regala immagini mozzafiato ai suoi seguaci. Una delle ultime immagini che ha condiviso su Instagram ha fatto viaggiare i suoi follower con la fantasia. La bellissima argentina è ritratta di tre quarti, completamente nuda dalla vita in su. Indossa un paio di jeans neri strappati sul davanti e nient'altro nello scatto che ha voluto utilizzare per festeggiare il sabato, forse uno dei pochi giorni nei quali può finalmente rilassarsi. Solo le braccia le coprono il seno, che però si intravede e fa impazzire gli oltre 6 milioni di follower, che quotidianamente attendono una sua immagine sexy.