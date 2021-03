Gf Vip, Zorzi brillo e la Orlando assente: l'ultima notte brava del reality

Sulle note di Lasting lover si sono spente le luci della casa del Grande Fratello Vip 5. Un traguardo raggiunto dopo 170 giorni di permanenza all'interno dell'edificio di Cinecittà a Roma, isolato dal mondo esterno che nel frattempo è cambiato per sempre, ancora una volta. Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono stati i due finalisti dell'edizione più lunga del reality vip ma solo Zorzi ha portato a casa il montepremi da 100mila euro. È stata un'avventura lunga per tutti, anche per i telespettatori che hanno seguito il Gf Vip fin dal primo giorno. " Siamo tutti stanchi ", ha detto il conduttore prima di proclamare il vincitore, e non perché ormai era stata abbondantemente superata l'una del mattino e nella sua testa probabilmente già si materializzavano le immagini di un'altra settimana lunghissima, che inizia oggi con il festival di Sanremo.

Certo è stata una proclamazione di più basso profilo rispetto a quelle che il pubblico ha vissuto fino alla terza edizione, non certo rispetto alla quarta, quella conclusa ad aprile in pieno lockdown. Tuttavia non sono mancati abbracci e baci tra i concorrenti e gli ex concorrenti, che hanno voluto omaggiare il vincitore del Gf Vip 5 che, diciamocelo, era anche un po' scontato. Che avrebbe vinto Tommaso in molti l'hanno capito quando Pierpaolo Pretelli, con alle spalle anche i fan di Giulia Salemi, ha eliminato Dayane Mello. Ma il gioco è gioco e finito il reality restano i rapporti umani. E così quasi tutti i concorrenti, ma proprio tutti quelli che erano in studio per la finale, si sono ritrovati nell'hotel dove alloggiavano per festeggiare la fine di un'avventura pressoché infinita. Certo, i ristoranti del Paese sono chiusi ma quelli degli hotel possono restare aperti oltre l'orario indicato dal dpcm per accogliere i loro ospiti. Ed ecco, quindi, il vincitore Tommaso fare il suo ingresso con i tacchi a spillo, anche se traballanti e sempre sull'orlo di una devastante caduta. Forse anche per colpa del tasso alcolico, evidentemente (ma comprensibilmente) alto nel trionfatore.