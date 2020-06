Giancarlo Magalli offende in diretta Roberta Morise: "Virginale... almeno nell'abito"

Apertura con il "botto" a I Fatti Vostri. La puntata andata in onda martedì 9 giugno ha regalato l'ennesima gaffe di Giancarlo Magalli, che questa volta ha visto protagonista, suo malgrado, la bella Roberta Morise. Il conduttore romano non è nuovo a mandare frecciatine all'indirizzo di colleghi e ospiti e questa volta è toccato alla conduttrice calabrese.

Di frecciatine e battute da parte di Giancarlo Magalli ne sa qualcosa Adriana Volpe che, per anni, è stata al suo fianco alla conduzione de I Fatti Vostri. Il rapporto lavorativo tra i due si era interrotto proprio a causa di una sparata fatta in diretta dal conduttore all'indirizzo della Volpe. Nel corso degli anni, Magalli, più volte si è reso protagonista di gaffe e battute imbarazzanti all'indirizzo sia dei colleghi in studio sia di ospiti e inviati. Un tratto distintivo del sua personalità che lo ha messo più volte in situazioni scomode. L'ultima in ordine di tempo è stata quella all'indirizzo di un altro volto storico del programma, quello dell'astrologo Paolo Fox. A lui il conduttore si era rivolto per chiedergli del possibile rientro in studio post quarantena, ma si era lasciato sfuggire un laconico: " In Rai entrano certi imbecilli ".

Questa volta, però, a finire nel mirino del presentatore è stata la co-conduttrice Roberta Morise, che nei giorni scorsi è stata al centro dei gossip per il presunto flirt con il collega Alberto Matano. Tutto si è consumato all'inizio della puntata, quando ancora stavano andando in sovrimpressione i titoli di apertura. Giusto il tempo di salutare i telespettatori da casa e ringraziarli per l'affetto con cui seguono la trasmissione ed ecco Giancarlo Magalli introdurre la collega con una battuta sul suo look. " Buongiorno a Roberta Morise, guardate quanto è bella, in bianco ", ha esordito il conduttore mentre la Morise ha cercato invano di anticiparlo: " Candida ". Ma Giancarlo Magalli aveva già la battuta pronta: " Direi virginale, almeno nell'abito ". Parole che Roberta Morise ha incassato con eleganza e un sorriso, prima di allontanarsi per pochi istanti dall'inquadratura centrale, scuotere la testa con ironia e poggiare le mani sui fianchi in segno di disappunto.