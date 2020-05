"In Rai entrano certi imbecilli". La battuta di Giancarlo Magalli gela Paolo Fox

Attimi di imbarazzo nello studio del programma di Rai Uno "I fatti vostri" dopo le parole di Giancarlo Magalli al termine del collegamento con Paolo Fox. Il conduttore, prima di congedare l'astrologo romano, ha invitato Fox a tornare quanto prima in studio ma, alla risposta perplessa del collega, ha replicato con una frecciatina offensiva nei confronti di alcuni "misteriosi" colleghi Rai.

La settimana televisiva di Rai Due è cominciata con un nuovo appuntamento con "I fatti vostri". Il programma di intrattenimento condotto da Giancarlo Magalli non ha mai chiuso i battenti, neppure durante l'emergenza da coronavirus che ha costretto in quarantena tutta Italia. A causa delle stringenti restrizioni, però, lo studio si è svuotato di pubblico e ospiti e le consuete rubriche si sono spostate in collegamento esterno. Anche il seguitissimo spazio dedicato all'oroscopo di Paolo Fox ha subito una battuta d'arresto, ma dopo due settimane di assenza, l'astrologo è tornato in video per parlare di segni e previsioni.

Giancarlo Magalli ha salutato con affetto il collega lasciando spazio al suo seguitissimo oroscopo, ma al termine delle previsioni astrologiche ecco arrivare lo scivolone. Giancarlo Magalli ha chiesto delucidazioni a Paolo Fox sul prolungamento della sua assenza in studio, spingendo l'astrologo a spiegare: " Io voglio tornare, certo, ma so che gli ingressi in Rai sono contingentati, quindi bisogna aspettare ancora un pochino ". Le parole di Fox hanno scatenato la reazione ironica di Giancarlo Magalli, che non è riuscito a trattenersi: " Ma guardi, in Rai entrano certi imbecilli...No, dico, entrano molte persone! ". Le parole del conduttore hanno gelato lo studio, costringendo il "Comitato" a intervenire per smorzare l'uscita di Magalli.

Non è la prima volta che Giancarlo Magalli lascia a bocca aperta telespettatori e colleghi presenti in studio. A richiamare l'attenzione mediatica per lungo tempo è stata soprattutto la diatriba nata con Adriana Volpe, sua spalla per anni nella trasmissione con la quale i rapporti si erano interrotti dopo uno scambio di battute poco piacevoli proprio in diretta. La pace tra i due non è mia stata sancita, neppure dopo la recente partecipazione della Volpe al Grande Fratello Vip, dove si erano visti segnali di distensione tra i due.