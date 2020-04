Giancarlo Magalli tende la mano ad Adriana Volpe: "Chiudiamo questa faccenda"

L’astio tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe, nato davanti alle telecamere de I Fatti Vostri, potrebbe appianarsi dopo la proposta del conduttore di mettere fine alle diatribe personali.

Tra i due volti Rai non c’è mai stata grande simpatia e una battuta sull’età di Magalli da parte della Volpe scatenò uno scontro in diretta tv che continuò, poi, sui social e a mezzo stampa. Poi, dopo le insinuazioni del conduttore sulle reali capacità artistiche di Adriana e su conoscenze che la avrebbero agevolata nel mondo dello spettacolo, lei decise di agire per vie legali.

Ad oggi, però, è proprio Giancarlo Magalli che prova a fare un passo indietro. Il periodo di quarantena e l’emergenza coronavirus lo hanno portato a riflettere molto e, attraverso le pagine del settimanale Oggi, si è detto propenso a gettarsi alle spalle tutti i trascorsi negativi con la Volpe. “ Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare – ha spiegato lui - . Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? ”.

Magalli, tuttavia, ha manifestato il dispiacere per il grave lutto che ha colpito Adriana e che l’ha costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. A poche settimane dalla finale, infatti, lei ha scelto di uscire per poter stare accanto alla famiglia che stava vivendo un momento doloroso: il coronavirus, infatti, ha portato alla morte il suocero della ex gieffina, già colpito da un tumore.

“ In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto ”, le ha fatto sapere Giancarlo Magalli manifestandole tutta la sua solidarietà per questo momento difficile.