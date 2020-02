Gianmarco Onestini trionfa in Spagna e presenta Adara alla famiglia

Se nel Grande Fratello italiano Gianmarco Onestini è stato un personaggio passato inosservato, nella versione spagnola del reality show ha sbancato, attirando su di sé l’attenzione e trionfando nello spin off del Gran Hermano.

Entrato nella Casa di Telecinco, Gianmarco ha fatto molto chiacchierare per la sua relazione con Adara Molinero, fidanzata e madre di un bambino di pochi mesi. L’amicizia tra loro si è trasformata ben presto in amore e in tanti hanno puntato il dito contro Onestini accusandolo di essersi avvicinato ad una donna impegnata e additandolo come la causa del naufragio della relazione tra la spagnola e il compagno.

E, invece, nonostante gli alti e bassi e un momento di rottura che sembrava insanabile, Gianmarco e Adara si sono scoperti innamoratissimi grazie allo spin off del Gran Hermano, El tiempo del descuento. Il programma ha permesso ai due ex gieffini di ritrovarsi, chiarirsi e scoprirsi innamorati e, se la Molinero è stata rispedita velocemente a casa, Onestini ha resistito fino alla fine aggiudicandosi la vittoria del programma e il montepremi finale pari a 30mila euro.

A fare il tifo per lui negli studi di Telecinco, oltre alla fidanzata, anche il fratello Luca e i genitori di Gianmarco, che hanno avuto la possibilità di conoscere per la prima volta Adara. “ Sono molto simpatici. Prima mi hanno salutato ”, ha spiegato la Molinero al conduttore, mentre la madre di Onestini non ha nascosto di aver particolarmente dubitato della buonafede della ragazza durante il Gran Hermano. “ È una ragazza molto bella, ma mi è piaciuta di più nella seconda parte, nella prima mio figlio ha sofferto molto ”, ha detto la signora Onestini, mentre il figlio ha promesso alla nuova fidanzata di essere pronto a lasciare l’Italia per convivere con lei in Spagna.

“ Staremo insieme tutto il tempo del mondo – ha detto Gianmarco - . Ogni volta che la vedevo pensavo: ‘È la donna che voglio’. Ora tutto è cambiato. Mi sono sbagliato quando ho fatto affidamento in una persona di cui non dovevo fidarmi. Ora stiamo insieme ed è ciò che importa ”.