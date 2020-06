Gianna Nannini contro Paul McCartney: "Non abbiamo bisogno di te che bacchetti l'Italia"

" Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l'Italia ". Gianna Nannini rispedisce al mittente le critiche attraverso un comunicato accorato diretto, niente di meno che, all'artista più famoso del mondo: Paul McCartney. La cantante italiana ha voluto rispondere personalmente alle parole dall'ex Beatles nei confronti dell'Italia, in particolare contro la scelta nostrana di rimborsare i concerti annullati con un voucher. Una proposta avanzata da AssoMusica (Associazione italiana di promotori di musica dal vivo) e approvata dal governo tramite il decreto Cura Italia del 24 aprile scorso.

Paul McCartney, solo pochi giorni fa, aveva risposto in modo critico alle scelte del Governo e lo aveva fatto con un comunicato apparso su Facebook. " È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi ", aveva dichiarato l'artista inglese," senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto ".

" A tutti i fan degli altri Paesi che avremmo visitato quest'estate è stato offerto il rimborso completo " aveva aggiunto, puntando quindi il dito contro " l'organizzatore italiano dei nostri spettacoli ed i legislatori italiani ". Che secondo lui " devono fare la cosa giusta in questo caso. Siamo tutti estremamente dispiaciuti del fatto che gli spettacoli non possano avvenire ma questo è un vero insulto per i fan ".

Un'aspra critica contro il governo Conte Bis che ha scatenato la reazione della stessa Nannini, pronta a ribatterere all'artista di Liverpool responsabile di aver cancellato definitivamente il suo passaggio in Italia. " Invece di cancellare il tuo concerto ", ha dichiarato Gianna, " cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? ". Spronandolo a sostenere la musica, in questo momento così complicato, e invitandolo a recuperando le date senza cancellarle. Concludendo con un accorato " ti aspettiamo Paul vogliamo il tuo concerto ", taggando lo stesso artista.

La diatriba McCartney-Italia aveva preso il via qualche giorno fa con l'ex Beatles in disaccordo con le scelte messe in campo dal governo e da Assomusica. Non lo aveva soddisfatto l'idea di trasformare i concerti annullati in voucher di pari prezzo, senza possibilità di rimborso. Assomusica aveva ribattuto attraverso le parole di Vincenzo Spera, specificando che dei voucher " lo staff di Paul McCartney era perfettamente a conoscenza da prima della cancellazione ".