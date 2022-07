Gianni Morandi co-conduttore a Sanremo 2023

L'annuncio, come ormai da stucchevole abitudine, un po' anni Ottanta, del festival di Sanremo, è arrivato in diretta durante il Tg1 delle 20, con sette mesi d'anticipo sul via. Il co-conduttore del prossimo festival, accanto ad Amadeus, sarà Gianni Morandi.

«Caro Amadeus, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking. La proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Poi mi sono fatto una domanda: hai fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Nel 2023 avrai fatto 60 anni: hai bisogno - ha detto Morandi in collegamento al Tg1 - di qualcuno giovane, che ti dia una mano. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo».

Amadeus ha subito elogiato Morandi «amato da tutti, è la storia della musica ma anche il presente, amatissimo da intere generazioni». Ospite fisso del Jova Beach Party, Gianni Morandi ha già condotto due festival di Sanremo, quello del 2011 e quello del 2012, e lo ha vinto soltanto una volta nel 1987 con Si può dare di più insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Poi è arrivato sul podio, terzo, nell'ultima edizione 2022, condotta da Amadeus, con il brano Apri tutte le porte scritta proprio da Lorenzo Cherubini.

Quello che è certo è che Amadeus vuole un Sanremo 2023 da record.

Nonostante manchino ancora molti mesi, il direttore artistico è già in trattativa per avere alcuni dei nomi più importanti sul palco del Festival, e tra questi spunta la pop star Britney Spears. Dopo l'annuncio della presenza di Chiara Ferragni, come co-conduttrice delle serate di apertura e chiusura, Amadeus non si ferma. Vuole sul palco del Festival di Sanremo artisti internazionali di fama mondiale: inizialmente il direttore artistico era indeciso se chiamare Lady Gaga o Britney Spears, ma nelle ultime ore si è sparsa la voce che Amadeus abbia deciso di puntare tutto su Britney Spears con un gettone per la presenza di almeno 200mila euro.