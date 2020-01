Gianni Sperti: "Paola Barale? Non ha senso parlare di quella storia"

Il duro attacco di Paola Barale ai suoi ex compagni, Gianni Sperti e Raz Degan, ha lasciato tutti di stucco e, dopo alcuni giorni dalle dichiarazioni della conduttrice, arriva la replica del ballerino.

In merito alla loro unione si è molto scritto e detto, ma è stata la Barale a spiegare di aver messo fine al matrimonio con Sperti scegliendo di non diventare madre perché, ai tempi, la sicurezza economica non c’era. “ Ai tempi del matrimonio, il mio ex marito, più volte, aveva dimostrato l'interesse e il piacere di avere un figlio. Io ero il capofamiglia. Portavo avanti tutti io. Lavoravo sempre e solo io, non avevo vicino forse una persona che mi dava una garanzia per avere un figlio – ha spiegato Paola a Live! Non è la d’Urso - . Un figlio deve nascere quando ci sono tutte i presupposti. Ci siamo lasciati dopo un po' [...] Un bambino deve nascere nel miglior modo possibile ”.

Alle domande più precise sulle sue passate relazioni sentimentali, la Barale ha replicato in modo del tutto inaspettato spiegando che quei due uomini sono finiti nel “dimenticatoio” “ dove ci metto le persone che mi hanno fatto male ” quindi, ha sottolineato, di non aver alcun “ piacere di parlare di queste persone ”.

Così, con parole dure, la conduttrice ha lasciato intendere di aver molto sofferto per Sperti e Degan e, se quest’ultimo ha scelto di non commentare le dichiarazioni della Barale, Gianni ha voluto spendere qualche parola in merito. Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, l’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, ha preferito non alimentare il gossip con espressioni denigratorie nei confronti della ex moglie, pur non usando termini felici nei suoi confronti.

“ Dopo quasi vent’anni penso sia inutile parlare di Paola, della quale ho un ricordo positivo – ha chiarito - . La mia vita è andata avanti e la sua pure. Io oggi sono felice e sereno e le auguro la stessa felicità, ma non ha più senso parlare della nostra storia, il pubblico giovane non sa nemmeno di cosa stiamo parlando ”.

Come la ex moglie, dunque, anche Gianni Sperti ha liquidato la domanda con una sorta di no comment che lascia intendere come i rapporti tra gli ex coniugi non siano mai più stati sereni dopo la fine del matrimonio.