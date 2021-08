Gino Paoli annulla altri due concerti

Ore di apprensione per Gino Paoli. Il cantautore ligure avrebbe dovuto esibirsi il 4 agosto a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, e l'8 agosto a Marina di Pietrasanta, a Lucca, ma le date sono state annullate. A dare la notizia dell'inatteso forfait sono stati gli organizzatori del festival della Versiliana che, attraverso il loro sito internet, hanno comunicato la cancellazione dell'evento per problemi di salute dell'artista.

Che le condizioni di salute di Gino Paoli non fossero ottimali i fan e il pubblico lo hanno capito da settimane. Da giugno, da quando il suo tour in giro per l'Italia è cominciato, infatti il cantante ha cancellato numerose date da Roma a Forlì, sempre per problemi di salute. Sulle sue condizioni, però, non ci sono comunicazioni ufficiali visto che l'artista non è attivo sui social network. Le varie organizzazioni di eventi hanno parlato a più riprese di "indisposizione" e "problemi di salute" generici. Ma nelle ultime ore un'indiscrezione si sta facendo sempre più insistente.

Come riporta Fanpage, Gino Paoli sarebbe stato colpito da una labirintite acuta, un'infiammazione dell'orecchio interno che porta alla perdita di equilibrio e stati confusionali. Questa particolare patologia, che comporta un periodo di cura lungo e impegnativo, lo starebbe costringendo lontano dal palco e dal suo pubblico. Dall'entourage dell'86enne non sono arrivate conferme, ma l'ipotesi sembra essere la più credibile. Al momento i concerti non sono stati riprogrammati e gli organizzatori stanno procedendo con i rimborsi. Già nel 2019 Paoli fu costretto a rinviare altri concerti per un malore, che lo colpì prima di uno spettacolo, ma anche in quell'occasione le cause rimasero sconosciute.

Oggi nel calendario del tour di Gino Paoli è rimasto in programma solo un concerto, quello del 12 settembre al Teatro Romano di Verona, dove l'artista si dovrebbe esibire in coppia con Danilo Rea. I biglietti per la data sono ancora acquistabili e questo fa ben sperare sui tempi di ripresa del cantante. Intanto, dopo la notizia della cancellazione delle date del mese di agosto, sul web si sono moltiplicati i messaggi di sostegno all'artista. L'apprensione tra i fan è tanta, ma nonostante le notizie sulle sue condizioni siano frammentarie l'augurio comune è di pronta guarigione e di un ritorno sul palco a settembre.