Il ginocchio e l'addio all'Isola dei Famosi. Cosa è successo davvero a Edoardo Tavassi

L'addio di Edoardo Tavassi all'Isola dei famosi a un passo dalla finalissima ha fatto molto discutere negli scorsi giorni. Il fratello di Guendalina Tavassi era dato per favorito alla vittoria, ma un infortunio al ginocchio lo ha costretto a lasciare il gioco a pochi giorni dalla finale. Ai telespettatori, però, non è sfuggita la sua camminata disinvolta quando è tornato in puntata, come se il ginocchio fosse miracolosamente guarito nonostante il referto impietoso e in tanti hanno gridato al "complotto".

Ma a spiegare come sono andate veramente le cose è stato Edoardo. " Non si tratta di essere 'miracolato'. Semplicemente, il dolore è durato solo due giorni. Non potevo fingere di stare male ed entrare in studio in sedia a rotelle solo per far piacere al pubblico a casa" , ha detto il romano a Fanpage.it.

Eppure il referto della risonanza magnetica, a cui si è sottoposto in Honduras subito dopo l'infortunio, parlava di una situazione grave: lesione dei legamenti e al crociato e una serie di altri problemi. E così Edoardo ha dovuto abbandonare l'Isola tra lo sconforto della sorella, che da casa sperava nella sua vittoria, e quello dei suoi fan, che lo sostenevano da tre mesi. Oggi però Tavassi chiarisce: " Ho urtato uno scoglio con il ginocchio durante la prova ricompensa e una volta uscito dall’acqua il ginocchio ha ceduto. Ho provato un dolore fortissimo. Al pronto soccorso dopo una puntura di morfina mi hanno messo un tutore che mi immobilizzava ".