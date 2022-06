È Nicolas Vaporidis il vincitore dell'Isola dei famosi

Per usare una metafora calcistica, si può dire che la vittoria di Nicolas Vaporidis all'Isola dei famosi è stata "telefonata". Sì, perché erano pochi i telespettatori che dopo 99 giorni di reality e 25 puntate in diretta non avevano capito chi fosse il vincitore. Qualcuno magari sperava che potesse essere Carmen Di Pietro a spuntarla, ma in cuor suo sapeva che il trofeo sarebbe andato all'attore di origini greche. Era evidente fin dai primi giorni che avrebbe vinto o che, almeno, sarebbe arrivato in finale. E così è stato.

Nicolas Vaporidis è cambiato molto nel corso del programma. Durante i primi giorni di ambientamento ha mostrato al pubblico il lato più scontroso del suo carattere. Voleva dimostrare la sua leadership e ci è riuscito, scontrandosi man mano con gli altri concorrenti più forti. Chi ha seguito il programma difficilmente dimentica le liti avute con Jeremias Rodriguez, in alcuni momenti molto intense, soprattutto durante le prime fasi del programma.

È stata un'edizione segnata da numerosi infortuni, che hanno obbligato diversi naufraghi al ritiro, tra i quali Edoardo Tavassi che per colpa di un problema al ginocchio è stato costretto ad andare via dall'Isola a pochi giorni dalla finale. Il fratello di Guendalina Tavassi, che fino al suo sbarco in Honduras non era mai stato particolarmente avvezzo alle telecamere, ha conquistato il cuore del pubblico a casa ed era uno dei candidati a contendere la vittoria a Vaporidis.

Anche l'attore di origini greche non ha mai avuto particolari esperienze televisive. Considerato parte di quel mondo un po' snob che non vede di buon occhio il mondo dei reality, è stato anche criticato per la sua scelta da parte dei colleghi attori. Eppure, i tre mesi all'Isola dei famosi gli hanno permesso di farsi conoscere a un pubblico molto più ampio, che per questioni anagrafiche non ne ha visto esplodere la popolarità con il film Notte prima degli esami, un grande cult per la generazione nata tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta. A volte bisogna andare controcorrente e prendere decisioni coraggiose se si vuole conquistare qualcosa, così come ha fatto Nicolas Vaporidis. I suoi lati caratteriali più spigolosi sono stati inizialmente un ostacolo ma quando poi l'attore ha preso confidenza con quel mondo è emersa la sua reale personalità, che l'ha fatto amare dal pubblico che l'ha decretato vincitore.