Pretelli e Salemi si infiammano sotto le coperte. Ma la smettono con il copia e incolla?

Ctrl+C e poi Ctrl+V. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno facendo abuso del più classico copia e incolla nella loro esperienza al Grande Fratello. Prima l'ammiccamento, poi i timidi avvicinamenti, poi il bacio "per gioco" sotto il vischio e infine il contatto molto stretto con le mani birichine che si muovono sotto le coperte. Un copione visto e rivisto, che ci ha anche già annoiato. Siamo arrivati alla quinta edizione del reality in versione vip, considerando anche le 16 del reality tradizionali saliamo a quota 21. Sarebbe il momento di vedere qualcosa di nuovo, no?

E invece no. Sempre la solita minestra. Convinti che la storiella adolescenziale piaccia al pubblico, molti concorrenti attraversano la porta rossa con l'intenzione di accoppiarsi, che detta così è un po' brutale, ma è la verità. Pierpaolo Pretelli ci ha provato prima con Elisabetta Gregoraci. Anche in quel caso è bastato un bacio per gioco per far nascere il sogno della coppia e far perdere la testa a Pretelli. Che poi, e qui apro una brevissima parentesi, ma davvero è necessario creare i soprannomi per ogni coppia con la crasi dei loro cognomi? Prima c'erano i Gregorelli, ora ci sono i Prelemi. A una certa anche basta, anche perché sembrano i nomi di qualche farmaco. Ma torniamo a noi.

Dopo il bacio in piscina per gioco con Elisabetta, il modello ha perso completamente la via, "azzerbinandosi" alla showgirl. Per tre mesi ha provato in tutti i modi a creare la storiella con Elygreg, detta anche "la profumiera", ma non riuscendoci ha giocato la carta della vittima, dell'amante rifiutato, dell'amico innamorato e tante altre belle cose. Elisabetta Gregoraci si è divertita in quella situazione, anche lei non ha disdegnato un po' di visibilità data dal gioco degli innamorati di Peynet. Poi si è stancata del divertissement, e con grandi sorrisi e ammiccamenti ha lasciato la Casa, ma soprattutto Pretelli a bocca asciutta. Causando un grande dolore ai sostenitori dei Gregorelli, dopo l'uscita della Gregoraci il modello si è ringalluzzito e ora non manca di tirare frecciate a Elisabetta, quando fino a poche settimane strisciava al suo cospetto.

Preso il due di picche, o meglio, colpito in pieno il palo di Elisabetta Gregoraci, Pretelli ha letteralmente ripiegato su Giulia Salemi che, diciamocelo, non si è tirata indietro. Già da quando c'era in Casa Elisabetta, Giulia lasciava in giro indizi e segnali che Pierpaolo, come un bravo cagnolino, ha raccolto. È bastato un innocente bacio sotto il vischio per far scattare il fuoco della passione? Che esagerazione. Pretelli fino a pochi giorni prima (quando ancora Elisabetta era in Casa) faceva il vedovello inconsolabile e appena la showgirl ha chiuso la porta si è ringalluzzito? Accipicchia che velocità ragazzo mio, ma d'altronde il Ctrl+C e il Ctrl+V sono stati inventati proprio per accelerare le operazioni. Da quel bacio sotto il vischio è stato un continuo di bacini e di bacetti, fino all'approccio di mano nel lettone.

Ma come, Giulia Salemi non era quella che diceva di non voler fare nessuna storia al Gf? Addirittura diceva che non avrebbe mai dormito con Pierpaolo. Che si guardava bene dall'iniziare una relazione dopo quanto accaduto durante la sua precedente partecipazione (vedi Francesco Monte), di cui sta facendo il famoso copia e incolla. Ora, evviva l'amore ed evviva i giovani che si divertono, ma almeno un po' di coerenza e di onestà in quello che fate. Soprattutto di sincerità, merce rara.

Ridateci Pietro Taricone e Cristina Plevani, le loro capanne e i baci veri, la passione (quella sì) travolgente e mettete un freno ai teatrini a favore di camera, che hanno ben stufato ormai.