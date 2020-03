Giorgia Palmas si sfoga sulle nozze annullate: "Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà più bello"

Nella giornata di ieri, sabato 28 marzo, si sarebbero dovute celebrare le tanto attese nozze di una delle coppie vip più amate del momento. Parliamo di quella formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. L'ex velina mora di Striscia la notizia e l'ex nuotatore avevano di recente rimandato a nuova data la cerimonia del loro matrimonio prevista per ieri, in piena emergenza coronavirus. E proprio lo scorso sabato la Palmas ha voluto condividere con il web le sue sensazioni e riflessioni maturate sull'annullamento della data delle sue nozze. E lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Instagram.

“La data del nostro matrimonio sarebbe dovuta essere oggi - si legge nell'ultimo messaggio social riportato dall'ex velina nella descrizione di un'immagine sibillina di due sposi -. Ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo” . Al fianco della Palmas, alle nozze previste con Magnini, ci sarebbe dovuta essere l’amica Elena Barolo, scelta dalla promessa sposa in qualità di sua testimone di nozze. E provando a immaginare come sarebbe potuto essere il giorno del fatidico 'sì' a Magnini, ha speso parole d'amore per quest'ultimo: “In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie. Ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato…”. E, a conclusione del nuovo messaggio condiviso con gli utenti sul suo profilo Instagram, ha infine lasciato intendere di aver scelto di comune accordo con il promesso sposo una nuova data di nozze, non ancora resa nota dai diretti interessati: “Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello. E soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie, e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale”.