Giovane trapper denuncia: "Toretto mi ha tirato una cartella". Giallo sull'aggressione

Braccio fasciato e collare cervicale. Così Merlo, giovane trapper siciliano, si è presentato ai suoi fan sui social network per denunciare l'aggressione subìta. A colpirlo, senza motivo con un pugno, sarebbe stato Daniele Scardina, in arte King Toretto, il pugile professionista ex fidanzato di Diletta Leotta.

Il trapper ha raccontato di essere stato colpito dal boxer mentre si trovava in una palestra di Rozzano ad allenarsi. Lo stesso posto dove si allena anche King Toretto. " Guardate come sono combinato - ha esordito Merlo in un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram - stamattina sono andato per allenarmi in una nuova palestra. In questo posto allenano pugili professionisti e io torno a casa così ".

Nelle immagini il trapper, che stava registrando il video fuori dal pronto soccorso, si è mostrato con il braccio fasciato e con un vistoso collare cervicale. Poi ha proseguito con il racconto dell'aggressione: " Follia. È arrivato il grande pugile Toretto e io mi stavo allenando. Prima di andare via gli ho detto: 'Buon allenamento Bro' e a questo gli è partito un raptus e mi ha tirato una cartella. Sono uscito ora dall'ospedale e poi vi aggiorno sulla prognosi ".

Su cosa sia veramente successo all'interno della struttura citata da Merlo non è chiaro. Quello che appare ovvio, guardando foto e filmati condivisi da entrambi sui rispettivi profili Instagram, è che tutti e due hanno frequentato la stessa palestra presumibilmente nello stesso momento. Il giovane cantante ha condiviso alcuni scatti, infatti, che lo immortalano al fianco del preparatore di Toretto, lo stesso allenatore che si vede anche nelle storie del pugile. Sempre sui social Merlo si è sfogato ancora, mostrando una foto sorridente al fianco proprio di Toretto: "Prima amico poi picchia uno che è la metà di lui. Non so perché ha fatto così, ci sono rimasto di merda. Non gli ho fatto nulla per meritare una cartella in faccia ".

L'aggressione rimane però avvolta dal mistero. Daniele Scardina non ha fornito alcuna versione dei fatti, anche se nelle storie del suo account Instagram il pugile appare nella palestra citata dal trapper. Subito dopo la denuncia, infatti, l'ex di Diletta Leotta ha pubblicato sulla sua pagina personale alcuni video in cui si mostra durante l'allenamento nel centro fitness, dove sarebbe avvenuta l'aggressione. Ora si attende una dichiarazione ufficiale dall'atleta per chiarire la dinamica dei fatti.