L'ex della Leotta scappa con la Buccino

Dopo la travagliata fine della storia con Diletta Leotta, Daniele Scardina ha ritrovato l'amore. Le foto, che immortalano il pugile mentre bacia con passione la modella Cristina Buccino, stanno facendo il giro del web. A pubblicare gli scatti - in esclusiva - è stato il settimanale Chi, che ha svelato in anteprima la nuova coppia dell'estate.

Il popolo dei social lo pensava ancora intento a piangere sulla sua ex, Diletta Leotta, finita tra le braccia dell'attore turco Can Yaman. E invece Daniele Scardina è andato avanti. Tornato in Florida, il pugile ha preso le distanze dalla chiacchierata relazione tra il divo delle soap turche e l'inviata di Dazn e si è concentrato sulla boxe. Da mesi si allena oltreoceano per i prossimi impegni sul ring, ma questo non gli ha impedito di far breccia nel cuore di un'altra bellissima dello showbiz nostrano, Cristina Buccino.

La modella e influencer, da sempre molto riservata sulla sua vita privata, è stata pizzicata dai paparazzi in compagnia di "Toretto", così è soprannominato il pugile sul ring, in un locale in corso Como a Milano. E che non si trattasse di un'uscita tra amici lo si è intuito dalle tenerezze che i due si sono scambiati e dal bacio appassionato immortalato dai paparazzi. Tra sguardi e risate, Cristina Buccino e Daniele Scardina si sono lasciati andare e davanti all'occhio indiscreto dei fotografi si sono baciati con trasporto. Poi gli abbracci e le carezze vicino alla macchina di Scardina, prima di salutarsi.