Ecco chi è l'Alchimista che corteggia Giovanna Abate

Da settimane tiene banco sul web il mistero che avvolge l'identità del nuovo corteggiatore di Giovanna Abate, soprannominato Alchimista. Dopo la sospensione di "Uomini e Donne" a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus, il format di Maria de Filippi si era modificato, passando a una versione più virtuale, incentrata principalmente su Giovanna Abate e Gemma Galgani. Le due dame nelle ultime settimane hanno potuto chattare con alcuni pretendenti sconosciuti ed è proprio online che Giovanna ha fatto la conoscenza del misterioso Alchimista, la cui identità sembra esser stata svelata nelle ultime ore.

Lunedì 4 maggio è ufficialmente iniziata la fase 2 e anche Uomini e Donne è tornato in studio nella sua versione originale. Pur mantenendo le distanze e riducendo al minimo i contatti, Giovanna e Gemma sono potute tornare sul trono per essere corteggiate. Se da una parte Gemma Galgani ha scatenato le polemiche per le avance ricevute dal giovane ufficiale Sirius, dall'altra Giovanna è stata letteralmente conquistata dal misterioso Alchimista. Da giorni si rumoreggia sulla possibile identità dell'aitante ragazzo, che fino a ora ha mantenuto il volto coperto con la maschera di Dalì, usata nel telefilm "La Casa di Carta".