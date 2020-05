Giovanna Botteri stoppa le polemiche e risponde a Michelle: "Abbiamo avuto un confronto"

La vicenda Hunziker-Botteri potrebbe essere finalmente giunta al termine con una " sana chiacchierata tra Donne ", Michelle Hunziker e Giovanna Botteri appunto. Ad annunciarlo la conduttrice di Striscia la Notizia, che nelle sue storie Instagram si è mostrata entusiasta per il confronto avuto con la giornalista Rai.

" Ciao ragazzi. Allora, l’altro giorno vi ricordate che avevo fatto un appello a Giovanna Botteri attraverso le mie stories? Le avevo chiesto di rispondermi. Ebbene la risposta è arrivata: una bellissima risposta" , ha commentato Michelle Hunziker. Pare che dopo la conversazione tra le due donne, Giovanna Botteri abbia preparato anche un videomessaggio che verrà trasmesso nella puntata di stasera di Striscia la Notizia, con l’augurio che metta a tacere le polemiche per sempre.

Giovanna Botteri e il body shaming: tutta la storia

Tutto è partito da un filmato, mandato in onda dal tg satirico di Canale 5 lo scorso 28 aprile. L’argomento? La mise di Giovanna Botteri, non molto "originale": il servizio, con la voce di Michelle Hunziker, faceva notare come la corrispondente Rai da Pechino si fosse mostrata ai telespettatori per più giorni di seguito con lo stesso maglioncino nero e la stessa acconciatura. " L'altro giorno la giornalista in prima linea ha voluto stupire tutti e ha preso una grande decisione: 'Quasi quasi mi faccio uno shampoo' – continuava il servizio di Striscia la Notizia -. Sì, si è presentata ai spettatori del Tg1 più bella e più superba che pria. Ecco, ad un tratto la sua chioma curata e vaporosa in risposta alle tante frecciate velenose di cui evidentemente ne aveva fin sopra i capelli" .

Lo speech non è piaciuto al popolo del web che ha accusato la conduttrice e la trasmissione di body shaming. Sia Striscia sia i conduttori, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, hanno provato a chiarire la vicenda in più occasioni, spiegando che il servizio fosse in difesa della giornalista e accusasse il web di badare a futili questioni, piuttosto che alla bravura di una professionista. Ma nonostante gli innumerevoli messaggi, l’odio sul web ha toccato vette inaudite, fino ad arrivare alle minacce di morte nei confronti della showgirl.

Michelle Hunziker, nel disperato tentativo di difendersi, domenica 3 maggio ha fatto appello a Giovanna Botteri, chiedendo di guardare il servizio e giudicare lei stessa. Dopo giorni di attesa, la giornalista Rai ha contattato la Hunziker per un confronto, i cui esiti saranno visibili solo stasera.

Il punto della questione per Giovanna Botteri