Gisele Bundchen, caffeina e quattro sigarette a colazione

Gisele Bundchen è convinta che il miglioramento della sua salute sia dovuto al cambio delle sue abitudini, all'aver abbandonato una routine che si stava rivelando negativa per la sua ansia. La top model da temo segue un percorso personale incentrato sullo yoga e sulla meditazione, una routine che le impone la sveglia alle 5:30, seguita da sessioni di stretching e rilassamento mentale. L'aver messo da parte caffeina, zuccheri e cattive abitudini ha ridotto drasticamente i suoi livelli di ansia, allontanando così lo stress e prevenendo gli attacchi di panico.

Come ha confessato la stessa modella, durante i circa venti anni di carriera la sua colazione era scandita dall'assuzione di caffeina, nel dettaglio un frappuccino, seguita da quattro sigarette. Una scelta alimentare che ha avuto ricadute sul suo benessere emotivo: Gisele ha confessato di essere stata vittima di attacchi d'ansia che le toglievano l'aria, impedendole di respirare normalmente. L'abbandono delle pessime abitudini le aveva regalato un mal di testa piuttosto intenso, ma anche la voglia di dare una svolta alla sua vita: per questo ha iniziato a correre così da testare la potenza dei suoi respiri.

La corsa la faceva senitre viva e, nonostante oggi preferisca meditare, l'aver abbandonato quello stile di vita è stato per lei positivo, migliorando ogni giorno il suo umore e la sua salute. Gisele ora è una madre felice ed è sposata da undici anni con Tom Brady: il suo nuovo stile esistenziale ha investito positivamente l'intera famiglia con sessioni condivise di sport e yoga. Anche l'alimentazione è gestita in modo sapiente: solo prodotti sani e salutari, come mostrano le tante foto pubblicate su Instagram.

Gisele e Tom sono molto uniti e da poco hanno celebrato il loro undicesimo anniversario di matrimonio: lo stesso quarterback dei New England Patriots ha celebrato con amore l'evento, pubblicando due foto molto significative. Nella prima si vede la modella davanti al locale dove si sono conosciuti e incontrati per la prima volta, nella seconda Gisele sta coccolando i figli durante un volo in elicottero. I due formano una delle coppie più amate ed ammirate del mondo dello spettacolo, adorate in particolare per lo stile informale e molto naturale che hanno imposto alla loro esistenza.

