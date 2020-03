Giulia De Lellis ci prova con la pole dance: "Troppi lividi per il mio lavoro"

La “pole dance mania” ha contagiato anche Giulia De Lellis, che ha raccontato ai suoi follower di essersi cimentata con questo sport nonostante le provochi una serie di lividi che non vanno bene per il suo lavoro.

La influencer, che nella top ten dei personaggi del web in grado di guadagnare cifre da capogiro con un solo post occupa l’ottavo posto, ha scelto di seguire la moda che negli ultimi tempi sta spopolando tra le sue colleghe e, dopo Chiara Ferragni, anche lei ha deciso di cimentarsi con uno sport apparentemente molto semplice ma che richiede impegno, muscoli e tanta forza.

Così, accompagnata dalla sua assistente, Giulia De Lellis ha affrontato la sua prima lezione di pole dance e, per essere alle prime armi, ha dimostrato una certa abilità. “ Non vi ho detto che ci abbiamo provato – ha iniziato a raccontare la fidanzata di Andrea Iannone su Instagram, allegando alcuni momenti della sua prima prova al palo in cui riusciva a nascondere a stento la sofferenza per lo sforzo - . Divertita troppo, ma per il mio lavoro troppi lividi ”.

Giulia, quindi, sembra non essere intenzionata a proseguire con le lezioni di pole dance. Il tipo di sforzo che questo sport richiede e gli esercizi che porta a fare non coincidono conil suo lavoro di influencer perché troppi lividi sul corpo non renderebbero al meglio l’immagine della De Lellis. La ragazza, tuttavia, ha promesso che tornerà a frequentare qualche altra lezione, ma non in maniera assidua. “ Proverò ancora perché mi piace, ma non praticherò mai seriamente – ha concluso lei - . Fa male però è bellissimo. Provate! ”.

I video in cui Giulia De Lellis si cimenta con la pole dance, intanto, hanno iniziato a circolare in rete e, come al solito, il popolo del web si è spaccato in due: da una parte coloro che si sono mostrati entusiasti per queste nuove “stories” della loro beniamina, e dall’altra chi, invece, l’ha accusata di voler copiare ad ogni costo Chiara Ferragni. Giulia, come di consueto, non ha replicato alle critiche e si è goduta la sua giornata di “sport estremo” con il sorriso sulle labbra e incurante delle cattiverie sul suo conto.