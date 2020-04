Giulia De Lellis: "Le corna di Damante? Verità passata, le ho messe via"

I continui gossip sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante pare stiano iniziando ad infastidire la influencer che, dopo l’ultimo attacco, non è riuscita a rimanere in silenzio.

La goccia che ha fatto traboccare – e sbottare – il vaso è stato l’ultimo articolo di Selvaggia Lucarelli sul ritorno di fiamma dei Damellis. “ Il suo libro era fuffa e lei è ricascata in una storia tossica ”, ha titolato la giornalista riproponendo il suo pezzo sul suo profilo Instagram. Ed è proprio qui che la De Lellis è approdata per dire due parole alla Lucarelli e a chi, come lei, crede che “Le corna stanno bene su tutto” sia stato pubblicato per mero business e che la sua storia con Damante, alla fine di tutto, la farà ancora una volta soffrire.

“ Come dice qualcuno di nostra conoscenza 'agrodolce'. Vero, io però da te, che di corna te ne intendi, mi aspettavo più una spalla che una mano pronta a farmi annegare, fortunatamente so nuotare molto bene! – ha replicato Giulia a Selvaggia - . Sì forse è la storia più vecchia del mondo, o forse è la storia di chi ha trovato un po’ più di coraggio ”.

La influencer, quindi, ha confermato il suo ritorno con lo storico ex fidanzato e, tra le righe, ha fatto intendere di non voler in alcun modo spiegarne i motivi. “ Non mi giustifico mai, ma a te voglio dire una cosa perché ti stimo e ti faccio molto intelligente: ciò che ho scelto di condividere con tutti non definirlo ‘fuffa’. Non essere così cinica – ha continuato a scrivere la De Lellis, difendendo a spada tratta il suo libro sulle corna di Damante - . ‘Fuffa’ è chi parla senza sapere. Cioè se si vuole dire cose tanto per parlare di questo, ne sto leggendo molte ed è ok. Ma quel libro, è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone ”.